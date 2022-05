Mourinho-Roma, arriva l’annuncio sul futuro dell’allenatore

Importanti novità sul futuro di Josè Mourinho sulla panchina della Roma. Arriva direttamente l’annuncio che fa chiarezza su tutte le voci.

La prima stagione a Roma di José Mourinho, in attesa del piazzamento in campionato e della finale di Conference League, può essere considerata positiva almeno dal punto di vista ambientale.

Il portoghese, anche grazie ad un abile lavoro sinergico con la società, è riuscito quantomeno a riportare entusiasmo tra i tifosi giallorossi. A questo, al netto di qualche passaggio a vuoto di troppo che potrebbe costare la qualificazione in Europa League, si aggiunge anche la possibilità di portare a Roma il primo trofeo continentale della storia giallorossa.

Naturale quindi che i tifosi, soprattutto se la finale di Conference League dovesse andare in modo positivo, sperino che il rapporto tra lo Special One e la Roma continui pure nelle prossime stagioni. A fare chiarezza sul futuro, almeno quello immediato, ci ha pensato lo stesso Josè Mourinho.

Roma, Mourinho è sicuro: “L’anno prossimo resto qui!”

“L’anno prossimo sarò ancora qui a Roma.” Mourinho mette subito le cose in chiaro ai microfoni di Sky Sport UK. “Sono molto tranquillo perché ho ancora due anni di contratto. Con la società non abbiamo ancora parlato di prolungamento, quindi non sono stato messo nella condizione di dare risposte.”

“E’ un momento calmo, di equilibrio.” ha concluso lo Special One. “Adesso pensiamo solo a concludere al meglio la stagione. L’anno prossimo al 100% sarò ancora qui, non certo alcun cambiamento. Chi mi conosce sa che in questo momento non voglio cambiamenti. E poi non metterei mai in difficoltà la piazza e la società cambiando al secondo anno.”