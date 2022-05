“Vuole restare”: Serie A, l’annuncio dell’agente fa esultare i tifosi

Inizia a essere tempo di calciomercato in Serie A: arriva l’annuncio del procuratore, esultano i tifosi

La Sampdoria sta disputando una stagione molto sottotono rispetto ai suoi soliti standard. Il cambio d’allenatore da D’Aversa a Marco Giampaolo non ha alzato il livello della squadra, ancora in lotta per la salvezza, nonostante il Derby della Lanterna vinto. Dovrà dunque conquistare gli ultimi punti necessari contro la Fiorentina, o comunque sperare che Genoa e Cagliari non vincano contro Napoli e Genoa per l’aritmetica salvezza.

Sono comunque mancati i gol degli attaccanti, a parte Francesco Caputo. E gli infortuni di Damsgaard e Gabbiadini hanno inevitabilmente condizionato la stagione della Samp. A partire dal prossimo calciomercato si dovranno fare alcune valutazioni, necessari per un ricambio generazionale. Il simbolo dei blucerchiati negli ultimi anni è stato Fabio Quagliarella, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Sampdoria, l’annuncio sul futuro di Quagliarella

Giuseppe Bozzo, avvocato e agente di Fabio Quagliarella, ha parlato ai microfoni di Tuttosport: “E’ legato da un legame affettivo fortissimo alla Sampdoria. Ha 39 anni e la sua volontà è quella di proseguire con la maglia blucerchiata”. Il contratto in scadenza tra circa un mese e mezzo pone quindi la Samp di fronte a una scelta: prolungare il contratto di Quagliarella, oppure lasciarlo libero di firmare con qualsiasi altra squadra.

Anni fa, Quagliarella aveva espresso il desiderio di chiudere la carriera alla Juve Stabia. La sua città, dov’è nato e dove potrebbe tornare se non volesse più un’esperienza in Serie A. Ma stando alle parole di Bozzo, il desiderio dell’attaccante classe ’83 è quello di proseguire con la maglia della Sampdoria anche il prossimo anno.