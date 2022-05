“L’anno prossimo giocherà altrove”: Napoli, annuncio improvviso e tifosi spiazzati

Il Napoli giocherà domenica contro il Genoa, ma a lasciare i tifosi azzurri di sasso c’è stato un annuncio importante.

Dopo la vittoria contro il Torino di Ivan Juric, il Napoli ha quasi blindato del tutto la questione terzo posto. I partenopei, difatti, hanno quattro punti di vantaggio sulla Juventus di Massimiliano Allegri a due giornate dal termine del campionato. La prossima gara della squadra guidata da Luciano Spalletti sarà contro il Genoa.

Per gli azzurri non sarà un match facile, visto che i liguri hanno l’obbligo di strappare dei punti al Maradona per evitare la retrocessione in Serie B. Ma in casa partenopea domenica sarà una partita carica di fortissime emozioni, considerando che sarà l’ultima di Lorenzo Insigne tra le mura amiche con la maglia del Napoli.

Se l’addio del capitano azzurro è ormai ufficiale, altri giocatori del team campano potrebbero partire a fine stagione: da Kalidou Koulibaly e Ospina, passando per Fabian Ruiz e Zielinski, a Victor Osimhen. Proprio sul futuro dell’attaccante nigeriano ci sono delle importanti dichiarazioni pervenute in questi minuti.

Napoli, l’annuncio dell’amico giornalista di Osimhen: “Victor l’anno prossimo giocherà altrove”.

Oma Akatugba, amico di Osimhen, infatti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Radio Marte’: “Come sta Victor? Sta bene. Ha sfruttato il tempo libero per rilassarsi, perché era deluso per non aver vinto nessun trofeo con il Napoli. Voci di mercato? Secondo ci sono già delle offerte, esattamente del Manchester United e del Newcastle”.

Il giornalista ha poi continuato il suo intervento: “Queste offerte, per quanto ne so io, ancora non corrispondo al desiderio di De Laurentiis, ma sappiamo che il Napoli è club ‘venditore’. Il presidente, come con Cavani ed Higuain, non dirà no di fronte ad una offerta giusta. Victor è felice a Napoli, ma l’anno prossimo, almeno secondo me, giocherà altrove”.