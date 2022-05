“20 milioni più bonus”: Juventus, ecco la firma che farà esultare Agnelli

La Juventus al lavoro già per la prossima stagione: ecco la firma che potrà far esultare Agnelli e la squadra mercato bianconera.

La finale persa contro l’Inter brucia. Per risultato e dinamica. E anche perché una stagione con zeru tituli, nella storia recente della Juventus, mancava da oltre undici anni. Due onte che adesso la formazione di Allegri spera di scrollarsi di dosso, in vista della prossima stagione.

Prossima stagione che vedrà i bianconeri senza due colonne degli ultimi anni, come Dybala e Chiellini. Due partenze pesanti, che la dirigenza della Juventus sarà chiamata a colmare in sede di calciomercato.

Tanti gli obiettivi sulla wish-list di Cherubini e Nedved, nella speranza che le cessioni dei tanti esuberi e calciatori in prestito possano finanziare la prossima campagna acquisti piemontese.

Juventus, ecco la firma che farà esultare Agnelli: tutto fatto per il riscatto di Demiral

La prima pietra miliare per impostarla, sarà la cessione a titolo definitivo di Merih Demiral. Come rivelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, l’Atalanta è pronta ad usufruire della clausola di riscatto per il centrale turco. Dopo i 3 milioni di euro versati la scorsa estate per il prestito con diritto, la Dea si prepara a fare suo il cartellino dell’ex Sassuolo.

“20 milioni più bonus e contratto sino al 2026”, racconta Schira attraverso il proprio account Twitter, che spiega come l’affare per il riscatto dell’Atalanta per Demiral sia cosa pronta ad essere fatta. E di lì, la firma del turco sul suo nuovo contratto con gli orobici.

Una firma che potrà far esultare Agnelli e la dirigenza della Juventus, speranzosa di incassare una somma che aiuterà certamente il prossimo calciomercato bianconero. Una somma che rappresenterà, difatti, un tassello prezioso per le strategie e gli obiettivi fissati da Cherubini.