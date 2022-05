Non solo Chiellini e Dybala: Juventus, ancora un addio dopo la finale

I primi della lista a dire addio con la fine di questa stagione saranno Chiellini e Dybala. Oltre loro, però, spunta anche un altro nome in casa Juventus

La Juventus, assicurato il quarto posto e con esso la qualificazione in Champions League per il prossimo anno, sta già pensando a come rifondare se stessa. Dopo le finali di Supercoppa Italiana e di Coppa Italia perse in questa stagione c’è, infatti, la voglia di costruire un progetto che sia di nuovo vincente.

Ai saluti ci sono Paulo Dybala (già da molto tempo ormai) e, come annunciato anche nella serata di ieri, anche Giorgio Chiellini. I due lasceranno il club a parametro zero, dal momento che i contratti di entrambi non saranno rinnovati.

A questi due nomi, si aggiunge anche sicuramente un terzo. Quello di Alex Sandro, reduce da alcuni momenti non semplicissimi vissuti con la maglia della Juventus. Sarebbe infatti anche lui sulla lista dei cedibili, in vista del mercato estivo che sta per arrivare. Ecco le ultime.

Calciomercato Juventus, dopo Dybala e Chiellini anche Alex Sandro si prepara a dire addio: ecco chi potrebbe sostituirlo

Colui che aveva provocato il gol che aveva poi regalato la vittoria in Supercoppa Italiana all’Inter, è stato lo stesso che per un attimo nella gara di ieri in Coppa Italia ha ridato fiducia ai suoi. Sul gol dell’1-1 segnato dai bianconeri, infatti, decisivo è stato proprio il tiro proprio di Alex Sandro, poi deviato da Morata che era sulla traiettoria. Come a volersi riscattare dopo quanto avvenuto qualche mese fa, il 12 gennaio, in una finale persa giocata sempre l’Inter.

Nonostante tutto ciò, tuttavia, le strade tra il giocatore e il club sembrerebbero in procinto di dividersi. Come riferito dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, la Juventus lo avrebbe già inserito nella lista dei cedibili. A prescindere dal contratto che scadrà nel 2023. Al suo posto il club, come possibile sostituto, starebbe pensando a uno tra Destiny Udogie dell’Udinese, David Raum dell’Hoffenheim e Owen Wijndal dell’AZ.