Juventus, caos dopo la finale persa: dai social arriva il durissimo attacco

Tante polemiche nel post partita della finale di Coppa Italia tra Juventus ed Inter. In casa bianconera c’è delusione per l’arbitraggio.

L’Inter ha vinto la Coppa Italia 2021/2022 dopo aver battuto ai tempi supplementari la Juventus di Massimiliano Allegri. Il derby d’Italia ha deciso la Coppa ed è stata una delle finali più equilibrate degli ultimi anni con reti ed emozioni da una parte e dall’altra. Inizialmente in svantaggio la Juve ha rimontato ma i nerazzurri hanno trovato il pari grazie ad un rigore molto discusso (fallo su Lautaro) messo a segno dal turco Calhanoglu.

Il club campione d’Italia ha vinto poi il match ai supplementari, grazie ad un altro rigore. L’olandese De Ligt ha atterrato il connazionale De Vrij e dopo un controllo al Var l’arbitro ha assegnato il rigore, poi decisivo per il 4 a 2 definitivo. L’Inter ha battuto per la seconda volta in pochi mesi la Juve in una finale (dopo la Supercoppa italiana), ma continuano a tenere banco le polemiche.

Durante e dopo il match i tifosi bianconeri si sono lamentati per l’arbitraggio del match ma non solo. James Rabiot, fratello del centrocampista bianconero, ha pubblicato una Instagram Stories, destinata a fare polemica.

Juventus, l’attacco del fratello di Rabiot

Storicamente il derby d’Italia è sempre stato molto discusso e stavolta l’attacco viene da parte bianconera. James Rabiot, presente sugli spalti per assistere al match, a fine gara ha postato un messaggio chiaro e durissimo riguardo la terna arbitrale:

“Inter Corruzione – Var Fc 4 – Juventus 2. Grazie arbitro e Var”. Il post, chiaramente sarcastico, ha fatto molto scalpore sui social e tanti tifosi bianconeri hanno appoggiato la polemica. Dopo questo ko per la Juve è ora di chiudere al meglio la stagione e terminare con le ultime due giornate di campionato.