“Firma dopo la finale”: Roma, salti di gioia per Mourinho

La Roma è pronta a soddisfazione una delle richieste di Josè Mourinho. La firma arriverà dopo la finale di Tirana.

In casa Roma si pensa al futuro. La finale di Conference League rappresenta di sicuro un obiettivo concreto da portare a casa, una gioia che Mourinho vuole regalare ai tuoi tifosi prima della fine della stagione. La sfida di Tirana contro il Feyenoord rappresenterà un crocevia fondamentale per la squadra giallorossa, dopo una stagione che ha visto i ragazzi di Mourinho finiti spesso anche al centro delle critiche.

Molto di quello che sarà il futuro dei prossimi mesi dipenderà proprio dalla partita che si giocherà in Albania. La Roma ha diverse soluzioni interne da risolvere, come ad esempio il rinnovo di Zaniolo. La sua permanenza nella capitale non è scontata, anche se questo è l’obiettivo che il club si è prefissato. Da capire, poi, se ci saranno club che vorranno mettere sul piatto quei 70 milioni che la dirigenza pretende per lasciarlo partire.

Roma, la firma dopo la finale di Tirana: accontentato Mourinho

Un altro dei giocatori su quali andranno fatte delle valutazioni da qui a breve è senza dubbio Enrix Mkhitaryan, elemento che si è rivelato fondamentale per l’annata giallorossa. Prima dell’arrivo di Mourinho, tra l’altro, il giocatore armeno sembrava pronto a lasciare la capitale, mentre l’allenatore portoghese ha chiesto alla società di poter puntare ancora su di lui anche il prossimo anno.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il club sarebbe pronto ad accontentare Josè Mourinho. Tenere Mkhitaryan per il futuro adesso sembra più che possibile, e la firma sul rinnovo – si legge – dovrebbe arrivare dopo la finale di Tirana. Una buona notizia anche per i tifosi, che hanno apprezzato moltissimo quanto fatto dall’ex Arsenal in questa stagione.