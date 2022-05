Osimhen non si trattiene: le sue parole sul futuro spiazzano

Dopo le parole del suo amico giornalista Oma Akatugba, anche Victor Osimhen si è espresso sul suo futuro con la maglia del Napoli.

Il Napoli giocherà domenica contro il Genoa l’ultima gara casalinga della stagione. Per molti giocatori potrebbe rappresentare anche la partita di addio al cospetto del pubblico partenopeo. Se, infatti, l’addio di Lorenzo Insigne è ufficiale da gennaio, altri giocatori potrebbero lasciare al termine della stagione la squadra partenopea.

Uno di questi potrebbe essere Victor Osimhen. Sul nigeriano, infatti, ci sono i forti interessi sia del Manchester United che del Newcastle. Queste due squadre potrebbero arrivare anche ad offrire 100 milioni di euro per convincere Aurelio De Laurentiis a lasciare andar via il proprio attaccante

Sul futuro incerto del centravanti del Napoli è intervenuto a ‘Radio Marte’ Oma Akatugba, amico e giornalista di Osimhen: “Il Napoli è un club ‘venditore’ e De Laurentiis accetterà di venderlo in caso di un’offerta congrua. Victor, secondo me, giocherà altrove la prossima stagione”. Ma anche lo stesso giocatore ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro.

Napoli, le parole di Osimhen sul suo futuro: “L’anno prossimo competeremo di nuovo per lo scudetto. Spero di lavorare ancora con Spalletti”

Osimhen, infatti, è stato intervistato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Siamo più delusi dei nostri tifosi, ma voglio dire a loro di stare tranquilli per la prossima stagione, perché lotteremo ancora per lo scudetto. Spalletti? E’ molto importante per me, spero di continuare con lui per tanti anni ancora”. Queste dichiarazioni del nigeriano hanno un po’ spiazzato i sostenitori del Napoli, dopo che il suo amico giornalista l’ha dato per partente, visto che aprono alla sua permanenza.

Il centravanti ha poi concluso il suo intervento ai microfoni della radio ufficiale del Napoli: “Mertens? E’ solo un piacere giocare con lui. Mi dà sempre dei consigli, anche quando è in panchina. Sono fortunato anche a giocare con altri grandi compagni come Politano e Zielinski. Insigne? E’ un ragazzo fantastico, ho avuto la fortuna di frequentarlo anche fuori dal campo. Per lui è stato difficile lasciare Napoli, ma sa cosa è meglio per la sua carriera. Domenica sicuramente si emozionerà, gli auguro il meglio”.