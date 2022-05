“Contratto fino al 2023”: il club vuota il sacco, c’è l’annuncio del presidente

Robert Lewandowski non rinnoverà ulteriormente il suo contratto con il Bayern Monaco, ma il presidente del club tedesco s’impone chiaramente.

La notizia che ha scosso il mercato è quella lanciata da ‘Bild’, secondo cui Lewandowski interromperà la sua esperienza al Bayern Monaco, cominciata nel 2014, non prolungando il suo vincolo con i bavaresi e cercando una nuova esperienza professionale. L’accordo attualmente in vigore scadrà nel 2023, quindi la prossima estate il polacco dovrà trovare squadra. Tuttavia, vista la situazione, per non perderlo a parametro zero, i tedeschi potrebbero già negoziarne la cessione.

Sull’attaccante ci sarebbe il Barcellona, al quale fa gola l’ultratrentenne. Dal canto suo, Lewandowski vorrebbe cambiare campionato, ritenendo più probabile così la vittoria del Pallone d’Oro e la Liga potrebbe fare al caso. Al Bayern non conviene ostacolarne il percorso, perché è l’ultima occasione per generare un guadagno dal cartellino dell’attaccante. Il valore attuale è di 40 milioni di euro.

La certezza è che quanto prima va immaginato e costruito un futuro, perciò la dirigenza si è messa all’opera, avendo dovuto accettare ormai l’impossibilità di portare in squadra Haaland.

Bayern Monaco, il presidente chiarisce la situazione di Lewandowski

A livello d’immagine e organizzazione per il Bayern Monaco non sarà semplice fronteggiare l’addio del centravanti polacco. I tifosi bavaresi sono già insorti nei confronti della gestione della rosa negli ultimi tempi, partendo dall’averso Alaba a parametro zero e dall’addio di Sule, svincolato. Il timore è che per i tedeschi si avvii un’epoca di ridimensionamento e Lewandowski altrove ne sarebbe un esempio.

Hebert Hainer, presidente del Bayern Monaco, è corso ai ripari, cercando di mediare la situazione dopo che Lewandowski avrebbe rifiutato il rinnovo. Proprio a ‘Bild’, il numero uno dei bavaresi ha dichiarato: “Robert ha un contratto fino al 2023, lo adempirà e rispetterà”. È probabile allora che il Bayern ci provi ancora per convincerlo a restare a oltranza, piuttosto che prepararsi a un futuro senza di lui.