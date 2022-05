PSG, Pochettino in conferenza ‘risponde’ a Donnarumma sul futuro

Torna a parlare Pochettino in conferenza stampa di Donnarumma alla vigilia del match col Montpellier

Sta per concludersi un anno molto complicato per la carriera di Gianluigi Donnarumma. Doveva essere il più bello, è diventato una sorta di incubo coi fischi del Parco dei Principi dopo l’eliminazione in Champions League per mano del Real Madrid. Il PSG ha vinto la Ligue 1, ma dai tifosi è emerso malumore nei confronti dei big della squadra, eccetto che per Kylian Mbappé. In ogni caso, ieri il portiere italiano ha rilasciato un’intervista molto importante.

Donnarumma ha parlato del suo futuro e della concorrenza con Keylor Navas. Il portiere italiano vuole restare al PSG e non vuole più avere la concorrenza dell’ex Real Madrid. Una scelta che dovranno fare Al-Khelaifi e Leonardo, anche se era prevedibile l’estate scorsa che ingaggiare Donnarumma avrebbe portato a questo. E sono arrivate le parole di Mauricio Pochettino, che quest’anno li ha alternati pur concedendo all’ex Milan i match più importanti.

PSG, Pochettino sul caso Donnarumma

Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa: “Non ascolto ciò che dicono, non so cos’abbia detto Donnarumma. E’ una situazione che deve decidere il club, come quando ingaggiarono Gigio. Poi ognuno può avere la sua opinione. Può darsi che cambi nulla o cambi qualcosa, è questo il potere del club”. Come al solito, l’allenatore argentino preferisce non esporsi sul dualismo tra Donnarumma e Keylor Navas e sulla voglia di essere protagonisti che accomuna entrambi.

Molto probabilmente, contro Montpellier e Metz saranno le ultime due partite di Pochettino sulla panchina del PSG. Una scelta dovuta al fatto che i parigini quest’anno hanno vinto ‘solo’ il campionato’ e sono usciti agli ottavi di Champions League dopo una campagna acquisti stellare e un attacco formato da Messi, Neymar e Mbappé.