L’Italia convocherà Senesi, ma il centrale vuole l’Argentina

Attesa la scelta di Marcos Senesi per il futuro: lo vogliono Italia e Argentina, la situazione

Dopo la finale di Coppa Italia, Giorgio Chiellini ha annunciato l’addio dalla Juventus dopo quello alla Nazionale italiana. Quella con l’Argentina nella ‘Finalissima’ sarà l’ultima partita del difensore in maglia azzurra. Il suo addio e la necessità di un inevitabile ricambio generazionale, pongono Roberto Mancini nella condizione di effettuare delle valutazioni sul futuro. La redazione di SerieANews.com, non a caso, aveva informato della sua idea di convocare in azzurro Marcos Senesi.

Il difensore argentino con passaporto italiano è stato autore di un’ottima stagione con la maglia del Feyenoord. L’ex Ciclon ha anche conquistato la finale di Conference League che disputerà a Tirana contro la Roma (che, tra l’altro, lo ha messo nel mirino per la prossima sessione di calciomercato). In questi giorni arriverà per lui il momento di compiere una scelta decisiva per il suo futuro in chiave Nazionale.

Italia-Argentina, Senesi deve scegliere

Roberto Mancini, infatti, ha deciso di convocare Senesi per le prossime partite dell’Italia e le prime comunicazioni della Federazione Italiana sono già arrivate al Feyenoord. La prima, sarà contro l’Argentina nella ‘Finalissima‘. Un ‘colpo’ reso più complesso, però, dalla volontà del difensore, che è quella di vestire proprio la maglia Albiceleste. E Scaloni, fiutato il pericolo di perderlo, dovrebbe inserirlo nella lista dei convocati per il match del prossimo 3 giugno a Wembley. Un’ottima notizia per i tifosi argentini, già furiosi sui social all’idea di perdere il talento 25enne, e un’occasione persa per gli azzurri.