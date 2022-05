“Le parti sono lontane”: Juve, il rinnovo adesso è più difficile

La Juventus, smaltita la delusione per la sconfitta con l’Inter che l’ha lasciata senza successi, deve ancora risolvere alcune questioni

La Juventus ha mancato pure l’assalto alla Coppa Italia. Con la sconfitta maturata contro l’Inter all’Olimpico, i bianconeri di Max Allegri hanno certificato la chiusura della stagione senza nessun titolo. In seno alla società di Andrea Agnelli è dunque ripartito il lavoro per dare forma al prossimo progetto.

Alle ultime due giornate di campionato, intanto, la squadra di Allegri ha poco da chiedere. Il terzo posto è ancora aritmeticamente possibile ma non semplice. Il tecnico potrà pertanto cominciare a tracciare le linee guida in vista del nuovo anno. Sono diverse invece le situazioni ancora in ballo alle quali la dirigenza dovrà dare delle risposte in queste settimane.

Juventus, tiene ancora banco il rinnovo di Federico Bernardeschi: “le parti sono lontane”

‘La Gazzetta dello Sport’ è tornata sul rinnovo di contratto di Federico Bernardeschi. Il calciatore bianconero è ormai ad un mese e mezzo dalla scadenza ma non ha trovato un’intesa con la società juventina malgrado l’ultimo incontro avuto pochi giorni fa.

La testata milanese alimenta dei seri dubbi sulla continuità dell’ex Fiorentina alla corte di Max Allegri, da sempre un suo grande estimatore. “Le parti sono più lontane”, scrive la ‘rosea’. L’attaccante della Nazionale chiede un ingaggio di 3 milioni netti a stagione. Una cifra verso cui la Juventus non sembra avere intenzione di spingersi. Per Bernardeschi pertanto potrebbe aprirsi la pista estera per il proseguimento della sua carriera.

Non è l’unica questione ancora in ballo. I bianconeri dovranno anche cominciare a pensare al rinnovo di Nicolò Fagioli, ad un anno dalla scadenza. Il centrocampista è reduce da una stagione da protagonista con la Cremonese, con cui ha ottenuto la promozione. Potrebbe restare nel gruppo di Allegri nella prossima stagione. Verso il rinnovo, poi, Mattia De Sciglio.

Inoltre, scrive ancora ‘La Gazzetta dello Sport’, nel giro di tre settimane dovrebbe aversi pure una schiarita sul fronte Angel Di Maria. L’argentino e il club di Agnelli nel frattempo proseguono le riflessioni.