Sarri prova lo sgambetto al Napoli: è successo in Verona-Milan

Sarri ha individuato l’elemento da portare nella capitale in estate: si preannuncia una battaglia a distanza con il Napoli di Spalletti.

Passerà attraverso la cessione di Sergej Milinkovic-Savic il processo di rifondazione della Lazio. L’addio del serbo inseguito dal Manchester United, dal PSG e dalla Juventus consentirà al club di incamerare almeno 70 milioni da destinare poi all’acquisto di almeno 6 nuove pedine gradite al tecnico Maurizio Sarri. I riflettori, in particolare, sono puntati su Matias Vecino ma non ci si fermerà qui.

All’allenatore biancoceleste piace molto ad esempio Adrien Tameze, autore di un’ottima stagione con la maglia del Verona: per lui 4 gol e 2 assist in 36 apparizioni in campionato (di cui 25 da titolare). Da qui la decisione, presa dalla dirigenza, di inviare alcuni scout ieri allo stadio “Bentegodi” che ha ospitato la sfida che ha visto i padroni di casa affrontare il Milan.

Per ingaggiarlo, però, i capitolini dovranno battere la concorrenza di un’altra squadra di Serie A. Nell’impianto infatti, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano ‘L’Arena’, erano presenti pure alcuni emissari del Napoli. Gli azzurri in estate sottoporranno la propria linea mediana ad una vera e propria rivoluzione e Tameze è ritenuto un buon profilo da regalare a Luciano Spalletti.

Sarri vuole Tameze, è sfida al Napoli

Il Verona, dal canto suo, non lo ritiene incedibile e aspetta di ricevere offerte ufficiali come spiegato di recente dal presidente Maurizio Setti. “Bisogna dar atto alla società che nel cambio dei calciatori, riesce sempre a far bene. Tameze non era tanto considerato, ora ha il suo valore. Cessione di un big? Non precludo nulla”.

Ora resta da vedere chi si muoverà per primo, con il Napoli che proprio in queste ore ha iniziato a seguire un altro protagonista del Verona: si tratta di Antonin Barak, autore di 11 reti e 4 passaggi vincenti in 29 apparizioni in campionato. Spalletti pregusta quindi il doppio colpo, ma Sarri non mollerà per Tameze. La battaglia a distanza è destinata ad iniziare presto.