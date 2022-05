Addio Lewandowski, colpo di scena: pronto il sostituto a sorpresa

In Europa è cominciato un grosso giro di attaccanti: Lewandowski è vicino a lasciare il Bayern Monaco e i bavaresi pensano ad una sorpresa

Il Bayern Monaco si avvia a chiudere con un’era geologica. Robert Lewandowski, dopo otto anni con il club bavarese, è ormai vicino a non rinnovare e di conseguenza ad abbandonare il club con cui ha vinto una serie interminabile di trofei.





Il polacco non rinnoverà e sembra essere diretto al Barcellona, in Spagna. Una nuova esperienza in un campionato che non conosce per confrontarsi con una nuova realtà e dare saggio delle sue enormi qualità anche nella Liga. Il Bayern Monaco però non resta a guardare e sta pensando al modo in cui sostituire il suo ariete.

Calciomercato, Bayern Monaco: Haller è il profilo scelto per sostituire Lewandowski

Per sostituire Robert Lewandowski, il Bayern Monaco sta rivolgendo il suo sguardo in Olanda. Secondo il giornalista Nicolò Schira, infatti, i bavaresi avrebbero messo nel mirino Sebastien Haller.



Il ventisettenne francese dell’Ajax è stata una delle grandi sorprese della Champions League. In 8 partite ha siglato ben 11 reti, evidenziando un olfatto goleador molto raffinato. Il calciatore ha un contratto fino al 2025 con i lancieri, dove è arrivato dal West Ham.



Su di lui ci sarebbe però da vincere la resistenza del Borussia Dortmund, altro club interessato alle prestazioni di Haller. Anche i gialloneri sono alla ricerca di un attaccante dopo l’addio già ufficializzato di Erling Haaland, in direzione Manchester City. Per sostituire il norvegese arriverà Karim Adeyemi, giovane tedesco che si è messo in enorme evidenza con la maglia del Salisburgo ed è nel mirino di vari top club europei già da diversi mesi, ma evidentemente il Borussia cerca anche altro. Per acquistare Haller tuttavia serviranno circa 40 milioni di euro.