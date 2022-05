Calciomercato Lazio, il prossimo centrocampista di Sarri può arrivare gratis

Novità per quanto riguarda il calciomercato della Lazio. Sarri presto potrebbe avere a disposizione un nuovo centrocampista a parametro zero.

In attesa di conoscere quale sarà la posizione di classifica stagionale, e di conseguenza se e quale competizione europea ospiterà i biancocelesti la prossima stagione, la Lazio guarda con attenzione al prossimo mercato.

A 180′ dalla fine i biancocelesti hanno 3 punti di vantaggio sul terzetto composto da Roma, Atalanta e Fiorentina. Un pareggio e una vittoria basterebbero per garantire matematicamente l’Europa League. C’è anche da considerare che la vittoria in Conference League dei cugini della Roma potrebbe cambiare gli slot qualificazione per le competizioni europee ‘minori’.

Fatto sta che comunque, a due partite dalla fine, gli uomini di Sarri sono i maggiori accreditati per la quinta piazza. Un risultato in linea con le aspettative societarie, che consentirebbe anche di preparare al meglio la prossima stagione in chiave mercato. Iniziando proprio dal centrocampo dove potrebbe arrivare l’austriaco Florian Grillitsch a parametro zero.

Lazio, possibile colpo a parametro zero per il centrocampo

Florian Grillitsch vedrà il suo contratto con l’Hoffenheim scadere questo giugno e, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Lazio sarebbe molto interessata a tesserarlo. Il centrocampista, classe ’95, questa stagione ha giocato con discreta continuità in Bundesliga, ma è pronto a giocarsi tutte le sue carte per un’esperienza al di fuori della Germania.

La Lazio dal canto suo, anche a fronte di un mercato in uscita che potrebbe rivelarsi importante, è pronta a cogliere ogni occasione di mercato. A partire appunto dal centrocampista attualmente in forza all’Hoffenheim. Al momento però Florian Grillitsch non sarebbe il solo nome sulla lista della dirigenza della Lazio, che starebbe valutando anche altri profili per quella zona del campo.