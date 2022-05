Empoli-Salernitana, salti di gioia per i tifosi: c’è l’annuncio del presidente

Pochi minuti prima del calcio d’inizio di Empoli-Salernitana, il presidente granata Danilo Iervolino ha fatto un importante annuncio.

La stagione della Salernitana sembrava compromessa. A metà campionato i granata navigavano decisamente in pessime acque, con la retrocessione che sembrava una prospettiva inevitabile.

E invece, complice il cambio di proprietà e di guida tecnica, nelle ultime partite i granata sono letteralmente rinati, arrivando addirittura a poter sognare un’insperata salvezza. La lotta serratissima con Genoa, Cagliari e Spezia potrebbe infatti concludersi con la permanenza in massima serie proprio dei campani. Un qualcosa che, solo qualche mese fa, sembrava impossibile.

Questo merito anche del tecnico Davide Nicola, uno dei principali artefici della rinascita granata. Per questo i tifosi della Salernitana sperano di vederlo sulla panchina della loro squadra anche il prossimo anno, con una salvezza agguantata. A dare speranze ai tifosi ci ha quindi pensato lo stesso presidente Danilo Iervolino che, intervenuto ai microfoni di Dazn pochi minuti prima del calcio d’inizio del match contro l’Empoli, ha parlato del futuro del club.

Salernitana, il presidente sul futuro di Nicola: “Proporrò il rinnovo”

“Ho visto i ragazzi molto carichi per oggi.” ha dichiarato il presidente Iervolino riferendosi al match contro l’Empoli. “C’ grande serenità e soprattutto grande convinzione di poter far bene in campo per questa tifoseria straordinaria. Mi auguro di avvicinarmi alla salvezza.”

Il discorso poi si sposta sul futuro della società e del tecnico. Iervolino è intenzionato a dare continuità e serenità ad un ambiente che, nella prima parte della stagione, aveva vissuto nella completa incertezza: “Sono un presidente tifoso e il mio primo obiettivo è dare continuità e serenità alla squadra e all’ambiente. Nicola? Gli proporrò il rinnovo, non credo ci saranno problemi.”