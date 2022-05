Juventus, Agnelli non ha ancora deciso: titolare dal futuro incerto

Per un titolare della Juventus il futuro è ancora incerto, visto che Angelli ancora non ha deciso se farlo rimanere o meno.

La Juventus ha mancato l’ultimo obiettivo stagionale, ovvero la vittoria della Coppa Italia. I bianconeri avevano puntato tantissimo al successo della coppa nazionale, considerando anche la stagione difficile di quest’anno, ma si sono dovuti inchinare dinanzi al successo dell’Inter di Simone Inzaghi.

L’annata della ‘Vecchia Signora’, che ha visto il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, è stata contraddistinta da tante delusioni, considerando sia l’uscita dagli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal di Emery che il fatto di non aver mai lottato realmente per vincere lo scudetto.

C’è anche da dire che Massimiliano Allegri, da fine novembre in poi, è riuscito comunque a trovare una ‘quadra’, considerando che la sua Juventus è riuscita ad inanellare una serie di risultati che l’hanno riportata tra le prime quattro posizioni del campionato. Ma il futuro in bianconero di uno dei ‘pretoriani’ del tecnico toscano è ancora molto incerto.

Juventus, Andre Agnelli non sa se tenere un titolare di Allegri: il presidente valuterà il futuro di Pellegrini

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, la società della Juventus rifletterà sul destino di Luca Pellegrini, il cui contratto con il team bianconero scadrà tra tre anni. Nonostante le ottime prestazioni di questa stagione del giocatore, i dirigenti della ‘Vecchia Signora’, non sono ancora sicuri se cederlo o meno.

Luca Pellegrini, difatti, ha trovato una certa continuità quest’anno con la Juventus. Il calciatore ha giocato 20 partite ( la maggior parte di queste da titolare), in cui ha effettuato anche un assist vincente. Sul futuro del terzino italiano, arrivato dalla Roma nel 2019 tramite uno scambio con Spinazzola, si saprà sicuramente qualcosa di più nelle prossime settimane.