“Non vogliamo più vederlo!”: Roma, avvio shock e tifosi infuriati col giallorosso

Avvio negativo per la Roma nella sfida dello Stadio Olimpico contro il Venezia. Nel mirino dei tifosi uno dei giocatori di Mourinho.

C’è grande entusiasmo in casa Roma. La conquista della finale di Conference League, che i giallorosso dovranno giocare a Tirana contro il Feyenoord, ma anche la corsa Europa in campionato. Una stagione che alcune cocenti delusioni, ma anche con la soddisfazione di essere l’unica italiana a giocarsi un trofeo internazionale. Certo, ci sono ancora due partite da giocare in questo rush finale, con la Lazio che gode di tre punti di vantaggio per la conquista del piazzamento in Europa League.

I giallorossi hanno bisogno di mantenere alta l’attenzione in vista della finale di Tirana. L’ambiente capitolino è bollente e l’entusiasmo è alle stelle. Lo si vede anche stasera, con uno stadio Olimpico gremito per l’ultima casalinga dei giallorossi. Eppure, la squadra di Mourinho si è resa protagonista di un avvio shock contro un Venezia già retrocesso.

Roma, Venezia avanti dopo una manciata di secondi: tifosi infuriati

Al netto di quello che è il clima davvero bello ed entusiasmante dagli spalti dell’Olimpico, il tutto è stato ridimensionato dopo il fischio d’inizio. Una manciata di secondi, Venezia in vantaggio: abile Aramu a trovare spazio dalla destra, palla dentro per Okereke che brucia Ibanez nella marcatura e di testa batte Rui Patricio.

Ed è proprio sul difensore che ora i tifosi giallorossi stanno riversando grosse critiche soprattutto sui social, richiamando l’attenzione anche su altre partite dove Ibanez è stato poco efficace nelle retrovie. “Non voglio più vederlo con la maglia della Roma”, scrive uno dei tifosi al quale si legano anche altri messaggio di questo tenore. Insomma, un inizio di partita molto complicata nonostante la matematica retrocessione dei ragazzi di Soncin.