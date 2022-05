Roma, dopo il pari amaro parla Mourinho: annuncio in diretta

Le parole di Mourinho al termine di Roma-Venezia sono importanti per il futuro della squadra giallorossa in vista della prossima stagione. E non solo.

Contro il già retrocesso Venezia, la Roma non è andata oltre il pareggio. La sfida del sabato di Serie A ha visto gli ospiti con grande orgoglio e idee, dopo aver sbloccato la partita a pochi secondi dall’inizio e nonostante poi piano rimasti in dieci a partire dalla mezz’ora della prima frazione di gioco.

Il risultato ha punito, a conti fatti, più la Roma, che contava di mettere a segno altri punti in casa, all’Olimpico, per assicurarsi un posto in Europa per la prossima stagione. Niente da fare.

Nonostante ciò, la tifoseria di casa non ha perso l’entusiasmo nei confronti del gruppo, che la prossima settimana sfiderà in finale di Conference League il Feyenoord. Mourinho, infatti, ai microfoni di ‘DAZN’, ha voluto subito ringraziare i sostenitori della Roma: “Grazie alla gente. Loro sentono e sanno che diamo tutto ciò che abbiamo. Se non facciamo meglio è perché non potevamo fare di più”.

Roma, Mourinho annuncia il futuro: “Resto, ho ancora due anni di contratto”

Il rapporto tra Mourinho e la piazza sembra essere davvero eccezionale e infatti il portoghese si spinge oltre dichiarando di aver visto ambienti così appassionati soltanto dopo la vittoria di un campionato. Ciò starebbe a dimostrare come il pubblico si è lasciato coinvolgere dall’allenatore e ha compreso che i risultati altalenanti sono parte del processo di costruzione di un progetto.

É per questo che Mourinho ribadisce ancora una volta la sua intenzione di creare un ciclo alla Roma e spazza via a ‘DAZN’ ogni dubbio sul suo futuro: “Il prossimo anno sarà qua, anche più di un anno. Anzi, sicuramente perché ho altri due anni di contratto. Non possiamo promettere che vinceremo, ma andremo a Tirana con l’obiettivo della Coppa”. La missione è partita.