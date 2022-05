Il Venezia si presenta all’Olimpico e affronta la Roma con grande piglio, pur restando in 10 uomini per oltre 45 minuti.

La Roma, già in finale di Conference League contro il Feyenoord, in campo in casa cerca comunque di racimolare quanti più punti possibile per ottenere un posto in Europa durante la prossima stagione.

Il Venezia, tuttavia, non si fa dominare o meglio riesce a gestire molto bene la pressione avversaria. Il compito però non è semplice a causa di un’espulsione durante il primo tempo del match.

Interessante sfida che chiude il sabato sera di Serie A, in attesa dei match della domenica: penultima giornata di campionato più viva che mai.

Roma-Venezia 1-1, la sintesi del match di Serie A

Il primo tempo di Roma-Venezia vede, nel bene e nel male, protagonisti gli ospiti. Dopo nemmeno un minuto dall’inizio della gara c’è subito la rete Okereke. Il calciatore riceve da Aramu e tira direttamente verso Rui Patricio, segnando l’1-0. La Roma chiaramente non demorde e si fa avanti in diversi momenti. Al 19′ c’è una ghiotta occasione per Pellegrini. Il capitano di destro aggira la barriera, su punizione, ma la palla finisce sulla parte alta della traversa. Poco dopo anche il tentativo da parte di Abraham ma Maenpaa reagisce in tempo. Alla mezz’ora succede l’irrimediabile per il Venezia: Kiyine viene espulso dal direttore di gara dopo un brutto fallo su Pellegrini. Il VAR conferma la condotta violenta e il Venezia resta in 10. La Roma ne approfitta facendosi avanti ma finisce il primo tempo sullo 0-1.

Tanti cambi per la Roma nella seconda frazione di gioco per aumentare il peso offensivo della squadra, in vantaggio numerico. Subito c’è un tentativo di Cristante dai 20 metri ma la palla sbatte sulla traversa, Abraham potrebbe approfittare di un rientro di testa ma non riesce. Il Venezia gestisce ma soccombe alla forza offensiva degli avversari, in diverse circostanze pericolose. La porta appare proprio stregata per i giallorossi, che ci provano in tutti i modi ma senza successo, fin quando al 76′ Shomurodov pareggia i conti. Dopo una paratona di Maenpaa su Pellegrini, il compagno di squadra insacca il tap-in con un destro violento. Succede di tutto dopo il 90′ ma i giallorossi non riescono a segnare ancora: porta stregata e termina 1-1.