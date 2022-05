Juventus, 35 milioni e poi la firma: l’annuncio tiene in ansia Agnelli

La Juventus giocherà domani l’ultima gara della stagione con la Lazio, ma c’è stato un annuncio che preccupa Agnelli.

Dopo aver perso la finale di Coppa Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi, la Juventus sfiderà domani all’Allianz Stadium la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. I bianconeri dovrebbero avere solo l’obiettivo di cercare di arrivare terzi ma tutto dipenderà da come andrà il match tra Napoli e Genoa, visto che i partenopei hanno quattro punti di vantaggio in classifica.

La sconfitta in Coppa Italia contro la ‘Beneamata’ ha portato qualche strascico in casa juventina. La Juventus, difatti, non ha vinto nessun trofeo in questa stagione, cosa che non accadeva dai tempi di Del Neri. Non è stata un’annata di certo facile per la ‘Vecchia Signora’, perché non è mai stata realmente in lotta per vincere il campionato ed è uscita anche agli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal di Emery.

Quella di domani contro la Lazio sarà anche una gara ricca di emozioni, visto che sarà l’ultimo match casalingo con la maglia della Juventus sia per Dybala che per Chiellini. Ci saranno tantissimi cambiamenti la prossima stagione tra le fila bianconere ma Allegri ed Agnelli sperano di trattenere un determinato giocatore, anche se c’è stato un annuncio che ha complicato un po’ le cose.

Juventus, l’annuncio dell’Atletico Madrid preoccuppa Agnelli: i Colchoneros vogliono 35 milioni di euro per Morata

Secondo quanto riportato da ‘Nicolò Schira’, giornalista ed esperto di calciomercato, infatti, l’Atletico Madrid ha fatto sapere alla Juventus che non effettuerà nessuno sconto sull’opzione di acquisto di 35 milioni di euro per Alvaro Morata. C’è po’ di ansia per Agnelli, dopo questa richiesta dei ‘Colchoneros’. Il presidente bianconero, infatti, non vorrebbe spendere più di 20 milioni di euro per il centravanti spagnolo.

Ricordiamo che Morata lo scorso gennaio era dato ormai per partente (direzione Barcellona). Il calciatore, dopo aver parlato con Massimiliano Allegri, ha deciso di restare. Le prestazioni dell’attaccante, infatti, una volta spostato sulla fascia sinistra con l’arrivo di Vlahovic, sono migliorate tantissimo.