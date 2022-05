Dybala, svolta sul futuro: “Attende solo il via libera del club”

Il futuro di Paulo Dybala si andrà scrivendo nella prossime settimane. Pronto l’assalto di uno dei club interessati al giocatore.

Non è ancora noto quale sarà il futuro di Paulo Dybala, sul quale ovviamente ci sono gli occhi di mezza Europa. Il numero 10 della Juventus sarà di sicuro oggetto di attenzione mediatica, e già da adesso molti stanno cercando di capire quale potrebbe essere la destinazione ideale e soprattutto quella preferita dal giocatore. L’addio alla Juventus è stato di sicuro doloroso, ma anche inevitabile considerata la situazione venutasi a creare tra il giocatore e la società. Uno stallo in termini economici, alla ricerca di una cifra che potesse andare bene a lui ed ovviamente anche alla dirigenza bianconera.

Non si è arrivati, però, ad un sunto tra le parti. Ed allora sarà addio, alla fine di questa stagione, con Dybala che già da adesso si sta guardando intorno, alla ricerca della soluzione migliore per la sua carriera. Serve una nuova avventura che gli dia slancio, dopo gli ultimi anni alla Juve in chiaroscuro.

Dybala, svolta sul futuro: Roma e Tiago Pinto pronti all’assalto

L’Italia potrebbe ancora essere casa di Dybala. L’Inter inizialmente sembrava la soluzione ideale e più plausibile per il giocatore argentino. Eppure, nelle ultime settimane sono emerse anche altre piste che potrebbero fare al caso della Joya. Tra queste anche la Roma, con Mourinho che accoglierebbe volentieri Dybala nella capitale.

Secondo quanto riportato oggi dal ‘Corriere dello Sport’, Tiago Pinto starebbe aspettando soltanto il via libera del club per cominciare a muovere passi concreti verso Dybala. Si attendeva la certezza per il prossimo anno della partecipazione ad una competizione europea. Dopo quest’ultimo passaggio, la Roma andrà a lavorare concretamente sul giocatore.