“Abbiamo finito”: Bologna, Mihajlovic stizzito dopo la sconfitta

Il Bologna quest’oggi è caduto in casa contro un Sassuolo che ha fatto l’intera partita: Mihajlovic appare stizzito in conferenza

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic non ce l’ha fatta in casa contro il Sassuolo e si è arreso allo 0-3 inferto dai neroverdi. Il tecnico rossoblù, quindi, in conferenza stampa non le ha mandate a dire. E si è mostrato stizzito per il match che la squadra ha giocato nell’ultima gara casalinga.

Sinisa Mihajlovic è quindi, da pochissimo e per queste ultime gare da disputare in campionato, tornato sulla panchina del Bologna. Per seguire i suoi giocatori da vicino. Il tecnico ha spesso e volentieri mostrato la sua gratitudine nei confronti dei suoi ragazzi.

Ma, dopo la sconfitta subita contro il Venezia nella 36^ giornata, avrebbe voluto che quest’oggi il Bologna avesse lottato di più. Combattuto su ogni pallone. E cercato di fare la partita, a maggior ragione perché stava giocando in casa l’ultimo impegno casalingo della stagione 2021/2022. Ecco cos’ha riferito in conferenza.

Bologna-Sassuolo, in conferenza Mihajlovic appare molto insoddisfatto: “A due all’ora e con la testa altrove”

Sinisa Mihajlovic, quindi, in conferenza stampa ha riferito: “Non sono soddisfatto. Non mi aspettavo questa sconfitta. Avevamo un obiettivo. Non siamo riusciti a compierlo già la scorsa giornata contro il Venezia. Per questo non mi aspettavo ciò che è successo oggi, perché il pubblico meritava altro. Andavamo a due all’ora ed eravamo con la testa altrove. Non c’è stata partita”.

“Oggi – ha aggiunto il tecnico rossoblù – andavamo a due all’ora. Mentalmente abbiamo finito e questo mi dispiace. Il Sassuolo ha dimostrato di essere più forte di noi. Il troppo caldo? Non è una scusante, era caldo anche per loro. Non possono esserci scuse. Quando spegni l’interruttore è difficile riaccenderlo. Dopo la partita di Venezia che non siamo riusciti a vincere. Così si va incontro a brutte figure”.