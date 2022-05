Lite furiosa in campo: scena inaspettata durante Bologna-Sassuolo

Un super Gianluca Scamacca fa volare il Sassuolo insieme a Berardi: ko casalingo del Bologna per la 37^ di Serie A

Partita sontuosa di Gianluca Scamacca che non sbaglia praticamente nulla sia sotto porta sia nei recuperi per aiutare la sua squadra. Il Sassuolo vince così con un sonoro 0-3 in casa del Bologna, in una giornata dal sapore d’estate.

Il Sassuolo approccia decisamente meglio il match contro un Bologna, che invece si presenta con le pile piuttosto scariche. Gianluca Scamacca, quindi, dopo essersi sbloccato nella scorsa giornata (dopo cinque partite a secco di gol), è tornato oggi a farsi prepotentemente notare. Segnando una doppietta al Dall’Ara. A suo gol si è aggiunta poi la rete di Domenico Berardi. L’episodio della lite però ha spiazzato tutti.

Bologna-Sassuolo, Scamacca vola e i neroverdi tornano a vincere: lite inaspettata tra Consigli e Rogerio

Il Sassuolo ha spinto per ritrovare la vittoria che mancava da diverse giornate in Serie A. Gianluca Scamacca, tornato al gol nello scorso weekend, si è particolarmente messo in mostra nella gara disputata oggi contro il Bologna. Sua la doppietta che ha fatto volare la squadra di Alessio Dionisi.

Al suo si è poi aggiunto un gran gol segnato da Domenico Berardi, sempre lui la principale certezza di questo gruppo. Il club neroverde, allora, si gode i tre punti ritrovati. Mentre il Bologna non riesce a vincere sotto gli occhi di un ritrovato Mihajlovic in panchina. Sul finire della gara, però i rossoblù trovato il gol per non chiudere a zero il match: Orsolini segna dal dischetto dopo un tocco di mano di Rogerio.

Lo stesso difensore che, come ha riferito Massara da ‘Sky Sport’, pochi minuti prima aveva discusso con Consigli per una sua mancata uscita. A quel punto, l’estremo difensore neroverde ha inveito contro il suo compagno di squadra, mandandolo via e facendogli capire che il più esperto tra i due è solamente lui. I due non se la sono quindi mandata a dire e sono poi stati divisi dai compagni.

Classifica Serie A

Milan 80, Inter 78, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 62, Roma 60*, Fiorentina 59, Atalanta 59, Verona* 52, Sassuolo* 50, Torino* 50, Udinese* 44, Bologna* 43, Empoli* 38, Spezia* 36, Sampdoria 33, Salernitana* 31, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 26*.

*una partita in più