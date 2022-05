“È fallo tutta la vita”: Cagliari-Inter nel caos, scoppia la polemica

Cagliari-Inter, caos totale e polemiche infuocate dopo la rete di Matteo Darmian. I tifosi sono inferociti contro la decisione dell’arbitro.

Il primo tempo di Cagliari-Inter è finito da pochi istanti. Il club di Simone Inzaghi è avanti nel risultato grazie ad un gol siglato da Matteo Darmian. Il laterale nerazzurro ha portato avanti i suoi con un gol di testa che è giunto al minuto 26.

Ivan Perisic mette al centro un traversone potente e preciso che finisce sulla testa di Darmian: il calciatore nerazzurro, grazie ad uno stacco poderoso, sovrasta un avversario e mette il pallone in rete, alle spalle di Cragno.

Moviola Cagliari-Inter, proteste sul gol di Darmian

Darmian salta più in alto di Lykogiannis che sembra essere colpito alla nuca. Il difensore del Cagliari crolla al suolo e si tiene la testa dolorante. I sardi protestano in maniera veemente per un presunto fallo ai danni del proprio compagno di squadra, ma per il direttore di gara Doveri di Roma ed il VAR non c’è alcuna irregolarità. Dopo un silent check, infatti, la rete viene regolarmente convalidata.

Anche Luca Marelli, ex arbitro e commentatore ‘DAZN’ ha rilasciato alcune dichiarazioni a tal proposito: “Darmian appoggia il braccio destro sulla nuca dell’avversario. C’è una carica, ma questi sono contatti che rimangono nella valutazione soggettiva dell’arbitro”. I tifosi sardi, però, non ci stanno e su ‘Twitter’ hanno fatto scoppiare la polemica: “È fallo tutta la vita. Darmian prima di colpire di testa ha fatto leva sul difensore del Cagliari”, scrive un utente.