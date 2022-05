Tutto pronto per il fischio di inizio di Cagliari-Inter, match che chiude la domenica del trentasettesimo turno di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio Cagliari-Inter, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A 2021/2022. Alle ore 20:45, all’Unipol Domus di Cagliari, la formazione di Agostini ospita i nerazzurri di Simone Inzaghi in un match che vale tantissimo per entrambe le squadre. I padroni di casa, bloccati al diciottesimo posto in classifica, devono approfittare a tutti i costi del pari della Salernitana contro l’Empoli e della sconfitta del Genoa contro il Napoli. I sardi non sono ancora condannati dalla matematica alla retrocessione in Serie B, ma è vietato sbagliare.

Anche la squadra ospite cerca i tre punti, ma per un motivo diametralmente opposto. Il club lombardo deve farsi trovare pronto dopo la gara del Milan. Senza la vittoria lontano dalle mura amiche e con la vittoria dei rossoneri, lo scudetto andrebbe matematicamente nelle mani di Stefano Pioli. A dare il via al match è il fischietto dell’arbitro Doveri di Roma, coadiuvato dagli assistenti Ranghetti e Vivenzi. Al VAR, invece, il duo formato da Di Bello e Zufferli.

Cagliari-Inter, le probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Grassi, Rog, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Agostini. A disposizione: Aresti, Carboni, Goldaniga, Dalbert, Walukiewicz, Baselli, Marin, Strootman, Zappa, Pereiro, Keita.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; J. Correa, Lautaro. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Radu, Cordaz, Ranocchia, Darmian, Dimarco, D’Ambrosio, Gosens, Gagliardini, Vidal, Dzeko, Sanchez, Caicedo.