L’Inter rovina la festa scudetto del Milan: il Cagliari può ancora salvarsi

L’Inter di Simone Inzaghi batte il Cagliari di Agostini ed espugna l’Unipol Domus di Cagliari. La squadra rossonera vince 3-1 fuori casa.

Successo corsaro per l’Inter di Simone Inzaghi che batte il Cagliari di Agostini nel match valevole per la trentasettesima giornata di Serie A 2021/2022. All’Unipol Domus di Cagliari ad andare in gol sono stati Matteo Darmian, Lautaro Martinez e Lykogiannis. Utile solo per le statistiche la rete del difensore dei sardi che non riescono a trovare neanche un punto.

Tre punti, invece, per Simone Inzaghi che rovina la festa scudetto del Milan di Stefano Pioli. I nerazzurri, grazie ai tre punti conquistati questa sera, non sono ancora condannati dalla matematica. Qualora il Milan non riuscisse a conquistare almeno un pareggio nel prossimo turno e l’Inter vincesse, sarebbero i nerazzurri ad aggiudicarsi lo scudetto. Insomma, ora è tutta una questione di incastri. Lo stesso vale per il Cagliari, costretto a vincere ed a sperare in un passo falso della Salernitana nel prossimo turno.

Cagliari-Inter, la sintesi del match

Ad aprire le danze ci ha pensato Matteo Darmian con un colpo di testa finito al centro delle polemiche. Al minuto 26 il laterale nerazzurro ha staccato in maniera imperiosa sovrastando Lykogiannis e segnando la rete del momentaneo 0-1. Il raddoppio è arrivato nel secondo tempo con Lautaro Martinez. Al minuto 51 l’argentino ha raccolto un lancio lungo di Barella e sul filo del fuorigioco è scappato via ad Altare, battendo Cragno con una conclusione potente.

Pochi minuti dopo, poi, è arrivata la rete di Lykogiannis. Nel finale l’Inter ha però dilagato. Lautaro Martinez, infatti, ha messo a segno la rete del definitivo 1-3.

