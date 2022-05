“Questo il nostro obiettivo”: Inter, l’annuncio tiene in ansia Marotta e Ausilio

Sta per concludersi anche questa stagione di Serie A e gli occhi iniziano già ad essere puntati sul mercato: l’annuncio tocca da vicino l’Inter

Anche questa stagione di Serie A sta per arrivare al suo termine. In ottica salvezza e in ottica Scudetto la lotta è più viva che mai. Ma gli occhi delle varie società iniziano ad essere puntati anche sulle operazioni più appetibili del mercato. Arriva, in merito a ciò, un annuncio in particolare diretto anche a Marotta, ad Ausilio e all’Inter in generale.

In corso per la Serie A, in questa prima parte di domenica calcistica, c’è la gara tra Bologna e Sassuolo. Con i neroverdi in vantaggio di un gol, segnato da Gianluca Scamacca. Il quindicesimo della sua stagione. Nel corso di questi mesi, tanto lui quanto altri giovanissimi giocatori del club si sono messi particolarmente in vista.

A tal proposito, i big club del campionato italiano di massima serie (e non solo) hanno posto la propria attenzione su eventuali trattative da imbastire sul tavolo di mercato per l’estate che si sta avvicinando. L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato così a pochi minuti dall’inizio del match.

Calciomercato Inter, occhio all’annuncio di Carnevali per il futuro del club: “Questo è il nostro obiettivo”

Se la Juventus guarda in sordina la situazione legata al futuro di Raspadori, l’Inter non ha mai fatto mistero del proprio interessamento per due giocatori in particolare del Sassuolo. Gianluca Scamacca (andato in gol nel corso del primo tempo contro il Bologna) e Davide Frattesi piacciono al club nerazzurro. Ma Carnevali e lo stesso Sassuolo non sarebbero intenzionati a fare sconti a nessuno per il cartellino dei propri giocatori.

Inoltre, proprio Carnevali ha fatto comprendere nel post partita ai microfoni di ‘Sky Sport’ che con Alessio Dionisi è partivo un nuovo ciclo. Il tecnico ha conquistato l’intera squadra con il lavoro svolto in questa stagione. Perciò l’ad neroverde ha affermato: “Questo è il nostro obiettivo. Con Dionisi è un punto di partenza. Per proseguire con lui questo progetto che è appena iniziato“. L’annuncio tocca di rimando anche il mercato ed è un avvertimento a quei club interessati ai diversi profili della squadra che sono sotto la luce dei riflettori.