Manca sempre meno al fischio di inizio di Napoli-Genoa, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2021/2022. Alle ore 15.00, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, la formazione partenopea di mister Luciano Spalletti ospita i rossoblù di Alexander Blessin.

Il match mette in palio punti molto importanti per la squadra ospite, chiamata ad una prova di coraggio per tenere vive le speranze di permanenza in Serie A. Con una vittoria fuori casa, infatti, il club ligure potrebbe superare la Salernitana di Davide Nicola, reduce dal pareggio esterno contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, e portarsi in zona salvezza. Qualora i tre punti non dovessero arrivare, il Genoa dovrebbe vincere l’ultima gara di campionato e sperare in una sconfitta del club granata per evitare la retrocessione in Serie B. Ha altri obiettivi, invece, la formazione casalinga. Gli uomini di Spalletti puntano a fare bella figura nell’ultima gara casalinga della stagione che vale anche l’addio ai tifosi napoletani del capitano Lorenzo Insigne.

A dare il via al match è il fischietto dell’arbitro Fabbri di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Passeri e Costanzo. Al VAR, invece, c’è il duo formato da Abisso e Maggioni.

Napoli-Genoa, le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Meret, Marfella, Juan Jesus, Zanoli, Ghoulam, Demme, Lobotka, Zielinski, Elmas, Politano, Ounas, Petagna.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Freundrup, Ostigard, Bani, Vasquez; Galdames, Badelj; Ekuban, Amiri, Portanova; Destro. Allenatore: Blessin. A disposizione: Semper, Vodisek, Criscito, Masiello, Ghiglione, Melegoni, Calafiori, Hernani, Hefti, Rovella, Gudmundsson, Yeboah.