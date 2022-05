Intrigo Barcellona-Lazio: entrambe guardano l’obiettivo in casa Milan

Il difensore del Milan è nel mirino del Barcellona e di altre squadre in Europa: l’addio ormai è inevitabile?

Il 30 giugno del 2022 scade il contratto di Alessio Romagnoli con il Milan. Il difensore 27enne per età e talento è un nome difficile da lasciar partire ma in questi mesi diversi club si sono mostrati interessati, garantendo in qualche modo che la sua carriera non potrà che proseguire nel miglior modo possibile.

L’italiano, infatti, rappresenta una grande opportunità di mercato, qualora effettivamente non si dovesse andare avanti col Milan, coinvolto in diverse questioni, nella negoziazione del rinnovo. Si tratta di un centrale sinistro, al quale andrebbe soltanto corrisposto l’ingaggio, senza doverne acquistare il cartellino.

Questi dettagli economici interessano particolarmente al Barcellona, la cui situazione finanziaria non è tra le più rosee. Secondo quanto riferito da ‘Mundo Deportivo’, non sarà così semplice per i blaugrana qualora non saranno incisivi, perché le pretendenti per Romagnoli sono tante.

Barcellona su Romagnoli, ma dalla Spagna annunciano la concorrenza

Pare, infatti, che in Europa ci sia anche il Chelsea, che perderà sia Christensen che Rudiger, per passare rispettivamente al Barcellona e al Real Madrid. Il centrale del Milan piacerebbe al contempo al Bayern Monaco, che necessita di rinforzi dopo l’addio di Sule per passare al Dortmund. D’altronde il mercato internazionale scarseggia di difensori dalla grande tecnica in quel ruolo e che siano così alla portata poiché in scadenza.

Un avversario il Barcellona ce l’ha anche in liga ed è il Siviglia di Monchi. Il ds con un passato in Italia lavora da tempo alla nuova rosa, consapevole di non poter trattenere ancora il francese Koundé. La sensazione è che il giocatore avrà dalla sua la possibilità di scegliere tra diverse opzione e che l’opportunità di proseguire col Milan, invece, è quasi del tutto assente. Romagnoli però potrebbe anche preferire la permanenza in Italia ed è lì che a fare capolino è la Lazio di Sarri, che potrebbe diventare il primo ostacolo sulla via per Barcellona.