Juventus, annuncio di Dybala da brividi: che botta per i tifosi

Una botta al cuore per i tifosi della Juventus l’annuncio da brividi di Paulo Dybala, alla vigilia del match con la Lazio

Domani alle 20:45 la Juventus scenderà in campo contro la Lazio, nella partita che chiuderà la 37^ giornata della Serie A. Il pubblico dell’Allianz Stadium avrà l’occasione di salutare definitivamente Giorgio Chiellini, che ha annunciato il suo addio dopo la Coppa Italia persa contro l’Inter, e Paulo Dybala. La Joya non ha rinnovato il proprio contratto e andrà via a parametro zero. La questione rinnovo è durata diversi mesi prima di trovare chiarezza.

Proprio Dybala è tornato a parlare via social del suo addio dalla Juventus. Tante emozioni per quella che sarà la sua ultima partita allo Stadium, proprio contro l’allenatore che lo aveva reso MVP della Serie A, Maurizio Sarri. Un lungo post su Instagram quello dell’argentino: “Non vi dimenticherò mai per quello che ho vissuto. Sono stati sette anni magici, 12 trofei e 115 gol che nessuno ci toglierà mai”.

Juventus, l’amarezza di Dybala sul suo addio

Il post di Instagram è continuato, con Dybala che ha scritto: “Pensavo che saremmo stati insieme ancora più anni”. Una frase che è una botta al cuore per i tifosi della Juventus: “Il nostro destino proseguirà per strade diverse, è difficile immaginare che domani sarà la mia ultima partita con questa maglia. Sarà l’ultimo saluto, non sarà semplice, ma entrerò in campo col sorriso consapevole di aver dato tutto per voi”.

Un annuncio che mette i brividi per quello che Dybala ha rappresentato per la Juventus negli ultimi anni. Ma questa sarà anche una grande occasione per le squadre che vorranno ingaggiarlo a parametro zero. E’ una grande occasione e l’argentino può, effettivamente, andare ovunque per la sua qualità e lo status internazionale acquisito col passare degli anni.