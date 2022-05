Lukaku, il futuro è un rebus: l’Inter osserva, spunta la soluzione a sorpresa

Lukaku, il suo futuro resta un mistero. Mentre l’Inter osserva la situazione, spunta la soluzione a sorpresa per il bomber belga.

Quale sarà il futuro di Romelu Lukaku? Chi l’avrebbe detto che soltanto dopo un anno l’attaccante sarebbe stato pronto a fare le valigie per lasciare il Chelsea. Il suo ritorno a Londra sembrava dovesse aprire un lungo ciclo con la maglia dei blues, ma cosi a quanto pare non sarà. Alla fine della stagione, infatti, l’attaccante belga lascerà la squadra allenata da Tuchel, ma il futuro resta un grande mistero.

L’Inter osserva tutto con grande interesse. Il ritorno a Milano è stata una delle ipotesi paventate in queste settimane da diversi organi di informazione, anche se il tutto appare molto complessa. E’ in primis l’aspetto economico a far vacillare il possibile rientro di Lukaku in quel di Appiano Gentile, anche perchè il Chelsea chiede tanto per liberarlo. Ed allora ecco spuntare una soluzione a sorpresa.

Lukaku, l’Inter osserva ma spunta il Barcellona

Come noto, il Barcellona sta cercando un attaccante che possa prendere in mano le redini del reparto offensivo blaugrana. Ed ecco che adesso anche Romelu Lukaku rientra tra i giocatori che potrebbero fare al caso di Xavi. Secondo quanto riportato da ‘Marca.com’, infatti, il bomber belga sarebbe un profilo assolutamente adatto a vestire il ruolo di centravanti per la squadra catalana.

Anche in questo caso, però, resta un ostacolo apparentemente insormontabile per permettere al Barcellona di mettere le mani su Lukaku: il prezzo. Come nel caso dell’Inter, infatti, la squadra spagnola sarebbe bloccata proprio dalla cifra importante che servirebbe per portare in Catalogna il giocatore. La soluzione ipotizzabile – si legge – sarebbe quella del prestito, la stessa che potrebbe avvicinare Lukaku anche alla stessa Inter.