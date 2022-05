Calciomercato Inter, tifosi in ansia: il big segue le orme Lukaku?

Il campionato non è ancora finito, ma le voci di mercato iniziano a susseguirsi. I tifosi dell’Inter devono temere un Lukaku-bis?

Mentre la squadra e i tifosi sono concentrati sul campionato e sulla lotta Scudetto con il Milan, la dirigenza dell’Inter pensa già al mercato. Il rocambolesco successo in rimonta contro l’Empoli ha rimesso i nerazzurri davanti. La palla adesso passa ai cugini del Milan, ma nel frattempo Marotta, in attesa di notizie dal campo, guarda al calciomercato.

Proprio dall’Empoli potrebbe arrivare uno dei prossimi colpi di mercato dei nerazzurri. Il giovane centrocampista Asllani piace molto ai nerazzurri. C’è da battere la concorrenza agguerrita di Napoli e Roma, e potrebbe essere necessaria un’asta per ottenere le prestazione dell’albanese.

Marotta però deve fare i conti anche con il mercato in uscita. Perché, al di là del risultato finale in campionato e al netto di una qualificazione in Champions League già raggiunta, l’Inter non può permettersi margini di manovra eccessivi senza prima vendere. Una situazione che preoccupa molto i tifosi, soprattutto per quanto riguarda quei calciatori molto appetibili. Un nome su tutti: Lautaro Martinez.

Inter, Lautaro Martinez come Lukaku?

Con 23 gol in 46 partite l’attaccante argentino è il vero e proprio mattatore stagionale dei nerazzurri. Al momento l’interesse del calciatore è di far si che questo bottino di reti serva per vincere Scudetto e Coppa Italia, ma ciononostante le voci di mercato si susseguono, con la Gazzetta dello Sport che parla di interessamenti da parte dei squadre della Liga e della Premier League.

I tifosi nerazzurri sono preoccupati e temono di rivivere la vicenda Lukaku. Anche in quel caso le sirene della Premier portarono poi alla cessione dell’attaccante. La Gazzetta però tranquillizza i supporters nerazzurri. Lautaro al momento non ha alcuna intenzione di seguire le orme dell’ex compagno di reparto. Nonostante le avance al momento la sua intenzione è quella di restare in nerazzurro.