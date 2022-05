“Era fallo”: Milan-Atalanta nel caos, scoppia la polemica sui social

Leao segna il gol del vantaggio del Milan contro l’Atalanta, ma scoppia la polemica. Secondo molti c’è un fallo precedente.

Milan–Atalanta è un crocevia importantissimo per la corsa Scudetto. I rossoneri sono chiamati a vincere per continuare la corsa verso il titolo in un match molto tirato. Già a fine primo tempo c’era stata il controverso episodio ai danni di Giroud.

A metà ripresa a finire sotto le luci dei riflettori è il gol di Rafael Leao. La rete, che consente al Milan di sbloccare la partita, viene ritenuta regolare. La panchina del Milan esplode di gioia, mentre quella dell’Atalanta parte con le proteste e le polemiche.

Nel mirino non c’è la rete dell’attaccante, ma un fallo precedente di Kalulu ai danni di Pessina. Secondo l’arbitro Orsato non c’è stato fallo, mentre stando quanto lamenta la panchina nerazzurra l’intervento del difensore rossonero, che ha poi dato il via all’azione della rete, è stato viziato da comportamento irregolare.

Milan, dopo il vantaggio di Leao è polemica

L’ex arbitro Luca Marelli ha cercato di chiarire a DAZN le motivazioni della scelta di Orsato. “Contrasto tra Kalulu e Pessina, poi c’è un contatto.” ha dichiarato Marelli. “Si poteva fischiare, ma non è un intervento da VAR, deve essere un contatto molto evidente affinché accada.”

Decisamente meno ‘diplomatico’ l’umore sui social dove diversi tifosi, soprattutto gli interisti direttamente interessati dal risultato di questa partita, hanno iniziato a protestare. Alcuni molti su Twitter parlano chiaramente di un fallo “pazzesco” non fischiato. Un chiaro errore che, a detta loro, potrebbe condizionare e non poco la lotta Scudetto.