Manca solo una partita a Lorenzo Insigne per terminare la sua avventura col Napoli: intanto, vittoria al Maradona contro il Genoa

E’ una festa assoluta quella allo stadio Diego Armando Maradona per Lorenzo Insigne. Il pubblico ha abbracciato e omaggiato il proprio capitano, che andrà al Toronto al termine di questa stagione. Il Napoli ha portato a casa una vittoria importante contro un Genoa bisognoso di punti per sperare ancora nella salvezza. Dopo un buon avvio dei rossoblù, i partenopei sono passati in vantaggio con un colpo di testa di Osimhen.

Ogni pallone toccato da Insigne è accompagnato da applausi, e il capitano del Napoli si toglie anche la soddisfazione di segnare il gol del 2-0 su calcio di rigore. Un rigore che Insigne ha ribattuto dopo aver colpito il palo la prima volta, perché Di Lorenzo era entrato in anticipo in area di rigore e Fabbri ha optato, dunque, per la ripetizione.

Napoli-Genoa, terzo posto per Spalletti

Nel finale, c’è gloria anche per Stanislav Lobotka per il 3-0 finale. Luciano Spalletti ha poi concesso la standing ovation a Lorenzo Insigne, con tifosi e staff in piedi per applaudire il capitano del Napoli, protagonista un grande ripiegamento difensivo prima di uscire visibilmente emozionato. Per il Genoa si mette male, in attesa di capire cosa farà il Cagliari contro l’Inter nel posticipo di questa sera.