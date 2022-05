Inter, il suggerimento che Inzaghi e Marotta non possono ignorare

Bella e importante vittoria dell’Inter a Cagliari. I nerazzurri mantengono incerta la lotta scudetto che si deciderà all’ultima giornata.

Nel posticipo della trentasettesima giornata l’Inter ha espugnato Cagliari con un netto 3 a 1 ed ha mantenuto ancora aperta la lotta scudetto. Il club nerazzurro, dopo aver visto il Milan battere l’Atalanta, non ha mollato la presa ed ha attaccato fin dall’inizio conquistando la vittoria grazie alla doppietta di Lautaro Martinez ed una rete di Darmian, giocatore che ha aperto le marcature.

Il numero dieci argentino sta vivendo un momento magico e per la prima volta in carriera, grazie alle reti di stasera, ha superato i 20 gol stagionali in Serie A. Un ultimo periodo magico per il ‘Toro’ che ha trascinato la squadra di Inzaghi nelle ultime gare di campionato.

Attraverso i microfoni di DAZN è intervenuto l’ex calciatore dell’Inter ed attuale opinionista Borja Valero. L’ex centrocampista ha avuto belle parole per l’attaccante argentino Lautaro ed ha dichiarato: “Il Toro ha avuto una grandissima crescita, fare oltre 20 gol in Serie A è un segnale importante”.

Inter, Borja Valero ‘consiglia’ Marotta

Borja continuando ha dato un importante indicazione di mercato all’amministratore delegato Beppe Marotta sottolineando l’importanza di Lautaro nelle gerarchie di Simone Inzaghi: “Le sue prestazioni sono importanti, l’Inter può puntare su di lui anche in futuro”.

Arrivato all’Inter ai tempi di Icardi Lautaro è maturato nel corso degli anni ed ora è uno dei pilastri della formazione attualmente campione d’Italia. In questa stagione il giocatore, titolare anche nella Nazionale argentina, ha collezionato 25 reti in 47 presenze stagionali.