“Non ci sarò”: Verona, l’annuncio del giocatore fa tremare i tifosi

Il Verona esce sconfitto contro il Torino da questa 37^ giornata ma arrivano cattive notizie in merito alla prossima gara: c’è l’annuncio del giocatore

Il Verona non riesce a regalare ai propri tifosi la vittoria nell’ultima gara casalinga della stagione. Il Torino ha vinto in questa 37^ giornata ancora in corso grazie all’unico gol del match segnato da Brekalo.

Grande assente del match, e spesso out in questa stagione che sta per volgere al termine, è stato tra le file dei gialloblù Antonin Barak. Giocatore imprescindibile per la squadra a cui Igor Tudor ha dovuto in più occasioni rinunciare, per problemi fisici. A tal proposito, arriva anche l’annuncio dello stesso giocatore, via social, per l’ultimo impegno della stagione.

Lazio-Verona, Barak annuncia la sua assenza tramite social: “Non ci sarò a Roma”

Antonin Barak, per un problema al dito del piede, è stato costretto a rinunciare all’ultimo impegno del suo Verona in casa contro il Torino. Tramite il suo profilo ‘Instagram’, ha inoltre annunciato che con dispiacere non ci sarà neppure a Roma contro la Lazio per l’ultima di campionato.

“Mi dispiace tantissimo – ha scritto – che per la frattura del dito al piede non ho potuto giocare l’ultima partita in casa. E non ci sarò neanche a Roma contro la Lazio. Comunque portare prima volta al campo mio bimbo è stato bellissimo ed è stata una grande soddisfazione portarlo sotto la curva! Grazie per bellissimo supporto, che avete dato tutto l’anno”.