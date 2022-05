Calciomercato Juventus, meeting con Agnelli: il big è più vicino

Giornata molto importante in casa Juventus, in palio c’è la crescita e la ripartenza già dalla prossima stagione. Incontro fissato a pranzo

Giornata, questa, fondamentale in casa Juventus. È infatti previsto per questo lunedì 16 maggio l’incontro tra la dirigenza bianconera e l’entourage di Paul Pogba. L’obiettivo è quello di riportare il centrocampista a Torino, per affidargli nuovamente le chiavi del centrocampo. Le ultime novità.

Stando alle ultime e facendo riferimento a quanto scritto quest’oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, il ritorno di Paul Pogba in bianconero sotto la guida di Massimiliano Allegri sarebbe ora davvero molto vicino.

Pimenta, avvocatessa e braccio destro storico di Raiola, apre dunque alla possibilità di lavorare a un accordo. Ma il vero nodo su cui dover lavorare è senza dubbio quello dell’ingaggio. Dal momento che, in effetti, il passaggio del francese si concretizzerebbe a parametro zero dal Manchester United.

Calciomercato Juventus, incontro con l’entourage di Pogba a pranzo: resta il nodo ingaggio per trovare l’accordo

Da un lato c’è quindi Paul Pogba, grande amore della Vecchia Signora del passato, che chiederebbe un contratto di almeno quattro anni. Soprattutto con un ingaggio che possa portarlo a guadagnare uno stipendio da doppia cifra. Dall’altro lato, invece, c’è la Juventus che sarebbe disposta a offrirgli un triennale da 7 milioni l’anno. Stesso ingaggio che percepisce l’ultimo arrivato, Dusan Vlahovic.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, al massimo il club bianconero potrebbe anche spingersi verso un triennale di 8 milioni di euro annui. Da comprendere se queste cifre e questa durata basteranno al centrocampista. In sordina monitora tutto il PSG, nettamente favorito su tante altre società a livello di ingaggi mostri. Pogba, tuttavia, ha già avuto in passato con Allegri un ruolo molto importante. E la possibilità di un suo ritorno in bianconero farebbe tornare a sognare i tifosi che vorrebbero immediatamente ritrovare le glorie di un tempo.