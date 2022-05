“Ha firmato”: calciomercato Roma, Mourinho e i colpi per la Champions

La Roma e José Mourinho stanno concentrando tutte le proprie energie sulla finale di Conference che si avvicina. In ottica mercato la lista di nomi è chiara

José Mourinho e la Roma, per chiudere al meglio questa stagione, hanno come principale obiettivo al momento quello di conquistare la vittoria in Conference League. La data della finale si avvicina (25 maggio) e le energie vengono così indirizzate. Il tecnico e la società giallorossa, tuttavia, iniziano a pensare anche ai rinforzi più utili sul mercato in vista della prossima stagione.

“Mourinho ha firmato un patto con i tifosi nella serata di sabato. Resterà alla Roma per aiutarla a crescere. E in prima persona cercherà di migliorare l’organico”, si legge sulle pagine dell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’. L’obiettivo per la prossima sessione estiva di mercato che si sta avvicinando è quello di migliorare qualitativamente la rosa.

Miglioramenti dati da innesti particolari, per mirate zone di campo. Lo Special One ha, infatti, bisogno di un terzino destro che possa far rifiatare Karsdorp, di un regista a centrocampo (con il riscatto di Sergio Oliveira in bilico) e di un difensore centrale. Poi c’è il nome di Paulo Dybala. Giocatore che potrebbe già da solo rappresentare il salto di qualità.

Calciomercato Roma, non solo Dybala: le richieste di Mourinho sono molto specifiche

Non c’è solo Paulo Dybala, quindi, nei pensieri di Mourinho per la prossima stagione. L’argentino da solo potrebbe garantire il salto di qualità alla Roma, volenterosa di tornare in Champions League, perciò lo Special One avrebbe richiesto ai Friedkin di provarci nonostante la folta concorrenza. Secondo il ‘Corriere dello sport’, come difensore centrale di piede mancino, il tecnico avrebbe richiesto Marcos Senesi, classe 1997 di proprietà del Feyenoord. È in scadenza nel 2023 e viene valutato circa 6/7 milioni di euro.

Mentre come registi a centrocampo gli occhi sarebbero puntati su Matic (che resterà svincolato e con cui Mou ha già lavorato al Chelsea e al Manchester United) e su, in Serie A, Maxime Lopez del Sassuolo. Per la corsia di destra, invece, piace molto Diego Dalot sempre dello United. In scadenza nel 2023.

In uscita restano i nomi di: Santon, Veretout, Carles Perez, Viña, Shomurodov, Diawara, Villar e Darboe. Così come quello di Zaniolo, in caso di un’offerta da almeno 40/45 milioni di euro. Anche Maitland-Niles non sarà riscattato dall’Arsenal. La lista di Tiago Pinto, inoltre, contiene anche altri nomi: Christensen del Salisburgo e Henrichs del Lipsia, Solbakken del Bodø, Guedes del Valencia e Kostic dell’Eintracht.