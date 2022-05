DIRETTA Sampdoria-Fiorentina: segui la partita LIVE

Alle 18.30 spazio al primo posticipo di questo lunedì di Serie A. Scendono in campo Sampdoria e Fiorentina.

Conquistata la salvezza, la Sampdoria può godersi un finale di stagione tranquillo e festeggiare insieme ai suoi tifosi in quel di Marassi. Un campionato con tanti problemi, con la squadra blucerchiata consapevole di dover lavorare tanto in estate per poter costruire una rosa competitiva per il prossimo anno.

La Fiorentina, invece, ha ancora tanto su cui lavorare. L’obiettivo resta ovviamente l’ingresso in Europa League, ed ecco perchè le ultime due partite saranno decisive per capire quanto la squadra di Vincenzo Italiano sarà in grado di lottare con compagini come Roma e Lazio. E’ ancora tutto aperto, ma serve portare i tre punti a casa.

Sampdoria-Fiorentina, le formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, O. Colley, Augello; Vieira; Candreva, Thorsby, Rincon, Sabiri; Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.

A disposizione: Ravaglia, Falcone, Murru, Magnani, Yoshida, Conti, Askildsen, Trimboli, Damsgaard, Ekdal, Supriaha, Caputo.

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikoné, Cabral, Gonzalez. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Dragowski, Odriozola, Terzic, Nastasic, M. Quarta, Maleh, Callejon, Saponara, Piatek, Munteanu, Kokorin, Rosati.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

GUARDALINEE: Bindoni e Tolfo.

IV UOMO: G. Miele.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Paterna.