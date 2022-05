“È insopportabile”: Italia, Mancini non si trattiene insieme a Gravina

Il Ct della Nazionale Mancini commenta la mancata qualificazione dell’Italia ai prossimi mondiali: le parole dell’allenatore.

La delusione è ancora forte. Dalla rete siglata da Aleksandr Trajkovski, in occasione del play-off del 24 marzo, sono ormai passati quasi due mesi eppure la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali di Qatar continua ad essere una ferita aperta per il Ct Roberto Mancini. A confermarlo è stato lui stesso, nel corso di una cerimonia svoltasi a Chieti alla presenza del presidente della Figc Gabriele Gravina.

Il percorso compiuto in estate con la vittoria degli Europei aveva spinto in alto il morale degli azzurri andati poi incontro, nelle settimane successive, ad alcune prestazioni incolori culminate con il ko nello spareggio con la Macedonia del Nord. Un dolore definito dallo stesso allenatore “insopportabile: è accaduto l’imprevedibile, perché il calcio sa essere crudele”.

Per la Nazionale si tratta della seconda esclusione di fila dalla kermesse, quest’anno in programma dal 21 novembre al 18 agosto. Mancini, in occasione delle prossime sfide contro l’Argentina (primo giugno) e la Germania (tre giorni dopo), proverà ad avviare un nuovo ciclo impiegando diversi volti nuovi tuttavia il processo di ricostruzione della selezione non si preannuncia facile. “Non abbiamo tanto materiale, ma lavoreremo con quello che abbiamo”.

Mancini parla dell’addio di Chellini e di Insigne

Quella contro l’albiceleste costituirà l’ultima apparizione in azzurro di Giorgio Chiellini, in procinto di trasferirsi negli Stati Uniti. “È un dispiacere per tutti, purtroppo il tempo passa per tutti. Lui ha preso questa decisione ma lasciare dopo aver vinto l’Europeo in una gara come quella di Wembley è comunque importante”.

In bilico la posizione di Lorenzo Insigne, che a luglio diventerà un nuovo giocatore del Toronto. “Andrà a fare una esperienza comunque importante. Ha dato tanto alla nazionale e spero che lo possa fare ancora” le parole di Mancini, il quale nei prossimi giorni valuterà quali nomi chiamare.