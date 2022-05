“Se va al PSG…”: pazza idea dalla Serie A, arriva l’annuncio

Il PSG riflette in vista della prossima sessione di mercato: possibile l’approdo sotto la tour Eiffel di un protagonista della Serie A.

Il PSG si avvia verso l’ennesima rivoluzione di mercato. La stagione deludente condotta dalla squadra, capace di vincere solo il campionato a fronte delle delusioni vissute in Champions League e in Coppa di Francia, hanno spinto il club a mettere in dubbio la permanenza di numerosi elementi della rosa: è il caso, ad esempio, di Georginio Wijnaldum giunto sotto la Tour Eiffel la scorsa estate.

L’olandese nel nuovo ambiente non si è integrato al meglio, come confermato dai dati riguardanti le prestazioni in campo: appena 3 gol ed altrettanti assist in 37 apparizioni complessive. Troppo poco, rispetto alle aspettative iniziali. Verso l’addio pure Mauro Icardi (5 centri), Leandro Paredes, Sergio Ramos e Angel Di Maria finito nel mirino della Juventus.

In bilico inoltre Maurizio Pochettino, sul quale la dirigenza non si è ancora espressa. L’esonero, in ogni caso, è nell’aria con il club che di recente ha messo nel mirino sia Antonio Conte che Zinedine Zidane. Due profili ritenuti ideali per rilanciare le ambizioni di gloria del Paris Saint Germain e renderlo finalmente una squadra capace di essere competitiva ai livelli più alti. Per Marco Parolo, invece, i francesi dovrebbero puntare tutto su Thiago Motta.

PSG, Parolo consiglia Thiago Motta

Il tecnico italo-brasiliano ha condotto verso una salvezza tranquilla lo Spezia (reduce dalla vittoria ottenuta in trasferta ai danni dell’Udinese) dimostrando, secondo l’ex capitano della Lazio, di possedere le qualità necessarie per allenare in società di livello più alto. “A mio avviso è destinato a grandi palcoscenici. Lo dico qui: se va al Paris Saint-Germain, vince la Champions League”.

Parolo è poi andato avanti, motivando il proprio pensiero. “Conosce l’ambiente, i calciatori riconoscerebbero il suo valore e sa porsi durante le interviste, oltre ad avere mentalità vincente”. Ora resta da vedere in che direzione si muoverà il PSG già certo, tra l’altro, di non poter contare su Kylian Mbappé nella prossima stagione.