Doccia fredda per Agnelli, episodio surreale: succede dopo Juve-Lazio

Partita ma non solo. Tante emozioni ed una piccola polemica nel posticipo di Serie A tra la Juve di Allegri e la Lazio di Sarri.

Nel posticipo della trentottesima giornata la Juventus e la Lazio hanno pareggiato con un emozionante 2 a 2. Aria di festa per i bianconeri che salutano allo Stadium Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, tante emozioni e commozione con sia i giocatori che i tifosi addirittura in lacrime.

Bianconeri avanti nel primo tempo con Vlahovic e Morata, ma la Lazio non molla e nella ripresa lavora per agguantare il pari. Prima un autogol di Alex Sandro e poi la rete nel finale di Milinkovic Savic regalano il pari alla Lazio che con questo punto è aritmeticamente in Europa League.

Al di là del risultato quello in casa Juve è il giorno di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Se il difensore livornese lascia per ragioni anagrafiche la situazione relativa alla Joya è completamente diversa. Il numero dieci bianconero, idolo dei tifosi, lascia il club per una scelta societaria, che, ha preferito non rinnovare il contratto in scadenza a giugno.

Juve, le lacrime di Dybala e i fischi ad Agnelli

Al termine del match si è tenuta una cerimonia per celebrare Chiellini e Dybala. Emozioni e tante lacrime con Paulo visibilmente commosso. A far rumore è stato però un altro particolare episodio riguardante la serata.

Prima del video ‘commemorativo’ in onore di capitan Chiellini parte dello stadio all’Allianz ha fischiato il presidente bianconero Andrea Agnelli. Un gesto significativo e surreale probabilmente alla scelta riguardante Dybala, giocatore che tra pochi giorni non vestirà più la maglia bianconera. Anche il giornalista Maurizio Compagnoni ha continuato: “Questa dobbiamo spiegarla. Se sentite dei fischi, questi partono quando viene inquadrata nel maxi-schermo la dirigenza della Juventus, ritenuta responsabile per il mancato rinnovo di Dybala”.