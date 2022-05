Balotelli folgora Mancini e i tifosi: Nazionale, ora cambia tutto?

Balotelli in Turchia è tornato Super Mario e continua a far parlare di se. Anche in ottica Nazionale: l’Azzurro torna un obiettivo concreto?

La stagione 2021/2022 si avvia alla conclusione anche in Turchia, Paese in cui è tornato protagonista un talento che ormai sembrava essersi perso definitivamente e che invece è rinato per l’ennesima volta. 32 anni il prossimo 12 agosto, Mario Balotelli è infatti deciso a scrivere ancora un nuovo capitolo della sua chiacchieratissima carriera.

Protagonista di moltissimi alti e bassi, Mario è tornato Super nell’Adana Demirspor guidato da Vincenzo Montella. 14 gol e 6 assist tra Super Lig e coppa nazionale, Balotelli è stato più volte accostato anche alla Nazionale soprattutto in vista dello sfortunato spareggio perso con la Macedonia del Nord che avrebbe potuto portare l’Italia ai Mondiali.

Una gara in cui i suoi colpi avrebbero potuto fare comodo. Gli stessi che gli hanno permesso di emergere da giovanissimo nell’Inter del Triplete e che ha riservato ieri al caldissimo pubblico del Turk Telecom Stadium, l’impianto che ospita le gare di una big del calcio turco come il Galatasaray. Protagonisti di una stagione al di sotto delle aspettative, i padroni di casa si sono riscattati imponendosi 3-2 sull’Adana. Ma il vero protagonista è stato Super Mario.

Balotelli-show in Turchia: la Nazionale è ancora un obiettivo?

Protagonista già nel primo tempo di una bizzarra esultanza dopo il gol di Yunus Akgun – una sorta di ginocchiata al petto del giovanissimo compagno di reparto – Balotelli ha gelato lo stadio nella seconda frazione di gioco con una magnifica punizione che si è infilata sotto l’incrocio dei pali fulminando Muslera.

Un gol di gran classe, considerando anche i fischi copiosi che piovevano dalle tribune di uno stadio che già in passato con il suo calore ha fatto tremare le gambe a molti. E che insieme allo slalom successivo, concluso con un tiro che si è stampato sulla traversa negando il 3-3, ha rilanciato i discorsi sul suo futuro. Compreso un possibile ritorno in Nazionale.

Se il pubblico si divide sulla sua mancata presenza contro la Macedonia del Nord, mancati i Mondiali potrebbe esserci spazio per ripartire insieme. In vista della prossima Nations League, in cui l’Italia avrà un girone tutt’altro che semplice, Mancini potrebbe anche decidere di concedere spazio a quello che è sempre stato un suo pupillo. A cui comunque non ha mai concesso sconti.

Resta da vedere infatti se per Balotelli sarà ancora possibile vestire l’azzurro. Certo è che attaccanti con le sue caratteristiche all’orizzonte non se ne intravedono in un’Italia al centro di numerose critiche e che per ripartire avrà bisogno di un progetto ma anche di quei risultati necessari per scaldare i tifosi. In fondo 14 gol in 32 partite in azzurro qualcosa devono voler dire, un feeling con la Nazionale che in pochi possono vantare.

E se a 32 anni Super Mario smettesse finalmente i panni del bad boy per indossare quelli del fratello maggiore?