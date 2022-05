Mancini gelato, guai per la Nazionale: l’ufficialità fa esplodere il caos

La Nazionale di Roberto Mancini finisce di nuovo nei guai: c’è l’ufficialità che fa esplodere la bomba

La Nazionale italiana non parteciperà ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. Questo ha creato tanto malumore tra i tifosi azzurri, che non vedranno la propria squadra alla rassegna iridata per la seconda volta consecutiva. Fa ancora più male visto che da settembre in poi, Mancini e i suoi si presentavano alle partite di qualificazione come campioni d’Europa. A breve, però, inizierà la Nations League dopo la ‘finalissima’ con l’Argentina di inizio giugno.

La nuova Nations League prenderà il via a giugno, e l’Italia è inserita in un girone durissimo con Germania, Inghilterra e Ungheria. Le partite con la nazionale tedesca sono sempre state molto divertenti e l’esordio sarà al Dall’Ara di Bologna, proprio contro i tedeschi. Oggi, però, è arrivata una notizia ufficiale che ha fatto esplodere il caos tra i tifosi azzurri.

L’Italia di Mancini nel caos dopo l’ufficialità

Quest’oggi è arrivata l’ufficialità della vendita dei biglietti della partita Italia-Germania, in programma al Bologna il prossimo 4 giugno alle 20:45. Un post su Instagram da parte del profilo della Nazionale che ha suscitato tantissime critiche dei tifosi, che non hanno dimenticato l’eliminazione dai playoff Mondiali contro la Macedonia. Diversi commenti come: “Stadio vuoto”. Oppure “Non mi sono ancora ripreso”. La delusione è tanta e infatti altri utenti hanno scritto: “Che cosa la guardiamo a fare, la delusione è troppa”.

Mancini si ritrova dunque una sfida complicatissima. Far innamorare nuovamente i tifosi dell’Italia, troppo scottati dalla mancata partecipazione ai Mondiali. Questo potrebbe chiaramente influire anche sulla vendita dei biglietti di Italia-Germania, prima partita sul suolo nazionale dopo lo 0-1 contro la Macedonia.