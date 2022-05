Bologna, futuro di Mihajlovic in bilico: spunta l’idea a sorpresa per la panchina

Il Bologna ha compiuto un’ottima stagione, ma il futuro di Mihajlovic sulla panchina rossoblù non è così certo.

Dopo aver fermato in poche settimane squadre come Milan, Juventus, Inter e Roma, il Bologna di Mihajlovic ha perso nelle ultime due giornate di campionato contro il Venezia e contro il Sassuolo. Se la sconfitta contro i lagunari è stata alquanto immeritata, quella con la squadra di Dionisi è stata molto netta.

Il Bologna terminerà la propria stagione sabato in trasferta contro il Genoa di Blessin già retrocesso. La stagione degli emiliani è stata comunque positiva, visto che non sono mai stati impegnati nella lotta per evitare la retrocessione in Serie B. Anzi, i felsinei ad un certo punto della stagione hanno pensato anche ad un posto in Europa ma poi le tante indisponibilità nel mese di gennaio, tra infortuni e positività al Covid, hanno compromesso ogni sogno europeo.

In casa rossoblù, intanto, stanno pensando molto alla prossima stagione, che potrebbe portare con sé tanti cambiamenti. Tanti giocatori, infatti, potrebbero lasciare il Bologna: da Hickey, passando per Schouten, a Svanberg. Ma anche il futuro di Sinisa Mihajlovic potrebbe essere lontano dal capoluogo emiliano.

Bologna, non è certo il futuro di Mihajlovic: si segue De Zerbi per la panchina rossoblù

Secondo quanto raccolto da ‘Il Resto del Carlino’, infatti, la dirigenza del Bologna sarebbe interessata a portare sulla panchina rossoblù Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano si è liberato dallo Shakhtar, vista la sospensione del campionato dopo l’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo.

Roberto De Zerbi non è stato solo accostato al Bologna, ma anche al Napoli e al Parma. Lo stesso ex allenatore del Sassuolo ha parlato, dopo aver ricevuto a Roma il premio Bearzot, del suo futuro a ‘Sky Sport’: “Se fosse in Italia sarei più contento,ma non ho avuto contatti con nessuna squadra”.