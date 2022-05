Inter, in Italia con un’altra maglia: annunciate le cifre dell’affare

Il calciatore è ormai vicino al clamoroso cambio di maglia in Serie A: ‘La Gazzetta dello Sport’ ha rivelato le cifre del suo nuovo contratto

L’Inter continuerà a subire delle modificazioni della sua fisionomia. A prescindere da come terminerà il campionato, la squadra di Simone Inzaghi subirà qualche ritocco da Beppe Marotta. L’ad interista ha parlato in queste ore in un’intervista concessa a Dazn rivelando un retroscena alla base della scelta del tecnico piacentino nella scorsa stagione.





L’ad però dovrà fare i conti con quello che potrebbe diventare un addio molto doloroso per l’Inter. Ivan Perisic sembra molto vicino all’addio definitivo. Il croato è in scadenza e non ha trovato l’accordo per il rinnovo. L’esterno ha gelato tutto al termine della finale di Coppa Italia contro la Juventus. Proprio i bianconeri dovrebbero rappresentare il suo futuro.

Inter, Perisic alla Juventus: i dettagli dell’affare, guadagnerà 6 milioni a stagione

Il cambio di maglia che si realizzerà al termine della stagione avrà dell’incredibile. L’Inter, che un anno fa riuscì a soffiare Hakan Calhanoglu ai ‘cugini’ del Milan, questa volta resterà scottata. La Juventus, secondo quanto rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ha ormai in pugno Ivan Perisic.



Il calciatore croato è vicino a mettere la firma su un contratto con il club bianconero. Il quotidiano milanese ha anche rivelato le cifre dell’affare. I bianconeri, infatti, metteranno sul piatto un accordo della durata di due anni con un’opzione per un’ulteriore stagione, fino a giugno 2025.



L’ex Wolfsburg guadagnerà 6 milioni netti all’anno. Il calciatore pertanto, a 33 anni, migliorerà ancora i propri emolumenti poiché in questo momento percepisce 5 milioni d’euro a stagione. La proposta prospettata dall’Inter sarebbe molto più basso. Secondo quanto riferisce ancora ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, la dirigenza nerazzurra con il presidente Zhang in testa avrebbe offerto un rinnovo da 2.8 milioni a stagione. Una cifra a cui si sarebbero aggiunti importanti bonus.