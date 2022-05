Mourinho, che doccia fredda: anche il Milan fa sul serio per il big

Calciomercato Roma, non si ferma il valzer delle trattative in Serie A: il centrocampista di Mourinho piace al Milan e non solo

La Roma sta concentrando le proprie energie verso la finale di Conference League che sarà chiamata ad affrontare mercoledì 25 maggio a Tirana. In campo José Mourinho schiererà tutte le sue certezze. Una tra queste è però finita anche nel mirino del mercato. Con l’interesse del Milan che ora si fa concreto.

Bryan Cristante è stato, anche in questa stagione sotto la guida di Mourinho, un giocatore molto importante per il centrocampo della Roma. Una certezza negli undici titolari, dato che raramente il mediano è stato lasciato fuori dal tecnico.

Il suo contratto con il club della capitale scadrà il 30 giugno del 2024. Ma ciò non scoraggia alcune big di Serie A che si mostrano interessate al suo profilo e alle sua prestazioni calcistiche. Oltre alla Juventus, quindi, su di lui ci sarebbe anche l’interesse di un altro club italiano. Sarebbe perciò, nelle ultime ore, spuntato fuori anche l’interesse del Milan.

Calciomercato Roma, Cristante interessa al Milan che ora sembra fare sul serio. Problemi in vista per Mourinho? ecco le ultime novità

Secondo quanto riferito da ‘Gazzetta.it’, quindi, un profilo che piace ad alcune big di Serie A è quello di Bryan Cristante. Il centrocampista giallorosso, infatti, ha stuzzicato l’interesse sia della Juventus che del Milan. Quest’ultimo che ora starebbe cercando seriamente di capire se ci sia la possibilità che il passaggio vada in porto. L’entourage del giocatore starebbe sondando i vari territori e starebbe ascoltando le idee dei club.

Da parte della Roma, tuttavia, non sembrerebbe esserci l’effettiva volontà di lasciarlo partire. Cristante continua a essere una certezza per i giallorossi, specialmente nella zona di metà campo. Nonostante i contatti avviati dal suo agente anche con il Milan, quindi, il club dei Friedkin si fa forza sulla scadenza del contratto fissata al comunque ancora lontano 2024.