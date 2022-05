“Ha fatto più di Donnarumma…”: l’ex Milan non ha dubbi, frecciata a Gigio

Il Milan è sotto la luce dei riflettori, con l’ultima gara di Serie A da dover giocare e a un punto di distanza dallo Scudetto. Parla anche l’ex rossonero

Il Milan lavora per conquistare quell’unico punto che potrebbe significare tornare a vincere lo Scudetto dopo ben undici anni. Un punto è dunque la distanza che i rossoneri dovranno colmare domenica 22 maggio nella gara contro il Sassuolo. A maggior ragione se i cugini dell’Inter, alle loro spalle, non accenneranno a rallentare la propria corsa.

In molti, tra tifosi e personalità illustri del mondo del calcio, specialmente quello italiano, stanno facendo le proprie considerazioni sulla corsa condotta dalla squadra di Stefano Pioli. E, per analizzare un’intera stagione, diversi sono i giocatori del club che vengono di volta in volta chiamati in causa per il loro rendimento.

Uno tra questi è, senza alcun dubbio, Mike Maignan. Portato a Milano lo scorso anno da Maldini e Massara ed erede di Gianluigi Donnarumma. Un’eredità questa importante, considerando cosa l’ex portiere era riuscito a creare intorno a sé nell’ambiente rossonero. Proprio di Maignan, allora, ha parlato l’ex Giuseppe Pancaro.

Milan, senti Pancaro sul confronto Maignan-Donnarumma: “Ha fatto qualcosa in più di Gigio”

Mike Maignan è, infatti, arrivato a Milano, sulla sponda rossonera del Naviglio, in punta di piedi il 1° luglio del 2021. Comprato dal Lille e visto fin da subito come l’erede di Gianluigi Donnarumma, il portiere francese ha condotto in Serie A una stagione pazzesca. Portando a casa numerosi clean sheet e rivelandosi spesso uno dei migliori in campo per Pioli.

Proprio di lui e di quanto ha dimostrato, ha parlato a ‘Sky Sport’, l’ex giocatore rossonero Giuseppe Pancaro: “Vanno fatto i complimenti a Maldini e a Massara perché hanno fatto un mercato azzeccatissimo. Riuscire a sostituire Gigio con un portiere come Maignan, che in questo campionato ha fatto qualcosa in più di Donnarumma, allora bisogna solo fare i complimenti a Maldini e Massara”. Il Milan, quindi, può dirsi pienamente soddisfatto: Donnarumma è ormai totalmente parte del passato.