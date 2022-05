“Ha più mercato all’estero”: Inter, l’annuncio gela Marotta

L’Inter sta lottando per vincere il campionato, ma in queste ore è arrivato un annuncio che ha gelato Marotta.

Dopo la vittoria del Milan contro l’Atalanta, in molti si aspettavano il mancato successo dell’Inter a Cagliari ma la squadra di Simone Inzaghi è riuscita a battere i sardi in maniera molto convincente. La ‘Beneamata’ ha rimandato così all’ultima giornata di campionato l’assegnazione dello scudetto.

Ultimo turno che vedrà l’Inter impegnata a San Siro contro la Sampdoria ed il Milan in trasferta contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. I nerazzurri dovranno prima battere la squadra di Giampaolo e poi sperare in un grande regalo del team emiliano, anche se al ‘Diavolo’ basterà il pareggio per vincere il campionato.

Nonostante la lotta serratissima con il Milan per conquistare lo scudetto, l’Inter si sta muovendo anche per il futuro. In questi ultimi giorni sta facendo molto rumore la trattativa per rinnovare il contratto ad Ivan Perisic, ma bisogna registrare un annuncio che sicuramente non avrà fatto piacere a Beppe Marotta.

Inter, l’annuncio di Carnevali gela Marotta: “Scamacca? Ha più mercato all’estero”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni del ‘Corriere della Sera’, sull’interessamento dell’Inter per Scamacca: “Piace ai nerazzurri, ma ha più mercato all’estero. A me piacerebbe che Gianluca restasse ancora in Serie A, anche per la Nazionale, ma il calcio italiano non sta attraversando un grande momento”.

Queste parole del dirigente del Sassuolo, di fatto, aprono anche all’ipotesi di una possibilità per Scamacca di andare all’estero. L’attaccante, però, aveva detto questo nei giorni scorsi a ‘Sky Sport’: “Spero di continuare ad affermarmi in Italia, poi si sa che il mercato è imprevedibile”. Marotta, in attesa del mercato, spera che la squadra neroverde gli faccia prima il regalo di battere domenica il Milan di Stefano Pioli.